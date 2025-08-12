網球》魯內挺進辛辛那提16強 攜手安妮西莫娃拚美網混雙

魯內。（路透）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕魯內（Holger Rune）雙喜臨門，7：6（7：4）、6：3 力退美國地主新星米切爾森（Alex Michelsen），2連勝安抵辛辛那提網賽男單16強，這位22歲丹麥球星也將攜手美國女將安尼西莫娃（Amanda Anisimova），角逐全新改制的美國公開賽混合雙打。

這項男女共站、ATP千分等級大師賽正在美國俄亥俄州進行，第7種子魯內克服1：3慢熱開局，後來居上拖垮20歲的米切爾森，去年辛辛那提勇闖4強的北歐球星，得與美國東道主第10種子蒂亞福（Frances Tiafoe）爭奪8強門票。魯內還透露，將和溫布頓錦標賽女單亞軍的安尼西莫娃首度組軍挑戰美網混雙，他目前世界男單排名第9，安尼西莫娃則暫居女單第8，可望直接取得參賽門票。

「我看過她在溫網的比賽，那真的很有趣，能和她同場打球真是太棒了。」魯內強調，非常期待與安尼西莫娃聯手出擊，尤其她的正手和反手力量十足，相當適合捍衛底線，自己也能負責網前，「我不會說太多，感覺我們很有機會，相信可以打出精彩的混雙賽事。」美網8月24日開戰，限定16組人馬角逐的混雙，則提前至8月19、20日舉行。

