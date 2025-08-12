晴時多雲

體育 棒球 日職

日職》戶鄉翔征吞本季第7敗 142公里速球挨轟讓巨人投教嚴厲批評

2025/08/12 08:01

戶鄉翔征。（資料照，記者林正堃攝）戶鄉翔征。（資料照，記者林正堃攝）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕讀賣巨人明星投手戶鄉翔征昨天在東京巨蛋先發面對中日龍，戶鄉翔征主投5局失2分，巨人軍最後以0比2輸球。巨人軍投手教練杉內俊哉直言，戶鄉翔征在心態上出現問題。

戶鄉翔征此戰前3局僅被敲1安，第4局先丟保送後，遭中日龍強打細川成也敲二壘安打失掉1分。戶鄉翔征面對中日龍打者山本泰寛，第一球丟142公里紅中速球，遭對手擊出左外野陽春砲。這是山本泰寛本季第3轟、生涯10年共有9發全壘打。

戶鄉翔征主投5局用79球，被敲5安包含1轟，失掉2分，賞4次三振、丟1次保送，賽後防禦率為4.50。戶鄉吞本季第7敗是巨人軍全隊最多。

日媒《Full-Count》報導，杉內俊哉認為，戶鄉翔征開賽投得不錯，但第5局被山本泰寬敲陽春砲，「對山本的投球，看起來就是往紅中丟過去。如果那局一開始能全力對付首名打者，第5局應該能順利結束，甚至有機會投到第6局。這就是問題所在，比起技術問題，不如說是戶鄉自己的問題。」

「就算當時覺得對方應該不會揮棒，如果能投出更有氣勢的球，這樣對方若出棒，也可能揮空或是打成界外。」杉內俊哉指出，「在我看來，他投球時像是帶著『應該不會打吧』的心態。球質本身確實有進步，速球也比先前好，只是問題在於失分後的表現，失掉1分，狀態有點下滑。」

戶鄉翔征挨轟影片請點此

