晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

MLB》史上最猛核彈頭！大谷翔平首棒炸裂11轟 劍指超狂紀錄

2025/08/12 07:55

大谷翔平。（資料照，路透）大谷翔平。（資料照，路透）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平目前以41轟與費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）並列國聯全壘打王。大谷本季共累積11支首局首打席全壘打，只差1支就能追平隊史紀錄，更有機會挑戰成為單季最會轟的核彈頭。

道奇今起與天使進行3連戰，大谷翔平14日將首度以先發投手之姿對上老東家，大谷將挑戰連續3場開轟，沒有意外的話依舊擔任球隊開路先鋒，他本季以首棒出賽106場，敲出11支首局首打席全壘打，只差1支就能追平2023年貝茲（Mookie Betts）所創下的12轟，也有機會挑戰2024年史瓦伯所寫下的15支首局首打席全壘打的大聯盟紀錄。

大谷翔平在球季前118場比賽以開路先鋒之姿敲37轟，刷新大聯盟歷史紀錄，堆高「大谷障礙」，而大谷在賽季前118場打出41轟，同樣是道奇隊史紀錄，其次是1955年名人堂球星施耐德（Duke Snider）的38轟。

大谷翔平除了可以挑戰單季最會轟的核彈頭紀錄之外，也有可能打破去年個人最多54轟的紀錄，大谷翔平受訪曾表示，這個關鍵就在於要好好選球，避免追打壞球，在整體打席中都很重要。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中