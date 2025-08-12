MLB》史上最猛核彈頭！大谷翔平首棒炸裂11轟 劍指超狂紀錄

大谷翔平。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平目前以41轟與費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）並列國聯全壘打王。大谷本季共累積11支首局首打席全壘打，只差1支就能追平隊史紀錄，更有機會挑戰成為單季最會轟的核彈頭。

道奇今起與天使進行3連戰，大谷翔平14日將首度以先發投手之姿對上老東家，大谷將挑戰連續3場開轟，沒有意外的話依舊擔任球隊開路先鋒，他本季以首棒出賽106場，敲出11支首局首打席全壘打，只差1支就能追平2023年貝茲（Mookie Betts）所創下的12轟，也有機會挑戰2024年史瓦伯所寫下的15支首局首打席全壘打的大聯盟紀錄。

大谷翔平在球季前118場比賽以開路先鋒之姿敲37轟，刷新大聯盟歷史紀錄，堆高「大谷障礙」，而大谷在賽季前118場打出41轟，同樣是道奇隊史紀錄，其次是1955年名人堂球星施耐德（Duke Snider）的38轟。

大谷翔平除了可以挑戰單季最會轟的核彈頭紀錄之外，也有可能打破去年個人最多54轟的紀錄，大谷翔平受訪曾表示，這個關鍵就在於要好好選球，避免追打壞球，在整體打席中都很重要。

