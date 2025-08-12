晴時多雲

MLB》洋基王牌柯爾傷後首度傳接球 復健邁出重要第一步

2025/08/12 08:16

柯爾。（資料照，法新社）柯爾。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基塞揚王牌投手柯爾（Gerrit Cole）3月接受韌帶置換手術（Tommy John，俗稱TJ手術），2025年賽季報銷，預計明年5月重返大聯盟。柯爾今天首度進行傳接球練習，跨出復健的第一步。

柯爾本季在春訓出賽2場，投6局失7分，防禦率10.50，他在3月7日的熱身賽僅投2.2局狂掉6分，賽後出現手肘不適，最終確定要動TJ手術而整季報銷。此次手術與傳統的TJ手術略有不同，執刀名醫艾爾崔克（Dr. Neal ElAttrache）為他加裝了內部支架，可增強穩定性、降低復發機率。柯爾指出，這次並非突發傷勢，而是長期使用累積的結果。

柯爾在手術結束後休養了5個月，雖然不能投球，但仍有進行其他訓練，今天首度展開傷後傳接球練習，共投了20球。柯爾受訪表示，第一次傳球是重要的一步，自己為此已經準備的好幾週，感覺還不錯，控球還算精準，過程中也沒有不舒服的地方。

洋基總教練布恩（Aaron Boone）談到柯爾時說道，「他復健做得很好，這是過程中一個重要的里程碑，所以我們都替他高興。」

