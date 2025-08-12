晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》又超越大谷！費城人重砲史瓦伯第42轟出爐 居國聯全壘打王

2025/08/12 08:45

費城人重砲史瓦伯。（路透）費城人重砲史瓦伯。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）今天擊出一發兩分砲，本季第42轟出爐獨居國家聯盟全壘打王，再度超越道奇日本巨星大谷翔平的41轟。費城人最後在客場以4比1擊敗紅人，4連勝的費城大軍以69勝49敗獨居國家聯盟東區龍頭。

紅人隊首局靠拉克斯（Gavin Lux）的適時安打得到1分，費城人打線遭到左投阿博特（Andrew Abbott）壓制，前7局僅敲3，費城人前7局打完以0比1落後。

費城人打線第8局突破阿博特，該半局2出局後，威爾森（Weston Wilson）關鍵追平二壘安打、透納（Trea Turner ）超前安，把阿博特打退場。紅人這時換右投山提蘭（Tony Santillan）後援，史瓦伯逮中一顆94.3英哩四縫線速球，轟出右外野兩分砲，費城人單局進帳4分，最終收下勝利。

費城人重砲史瓦伯。（法新社）費城人重砲史瓦伯。（法新社）

史瓦伯全場4打數1安就是一發兩分砲，以42轟、97分打點居國聯打擊雙冠王，賽後打擊率為2成52，整體攻擊指數（OPS）為0.960。

費城人先發投手「台灣走路」沃克（Taijuan Walker）6局失1分無關勝敗，羅馬諾（Jordan Romano）1局無失分收本季第2勝。近期剛升上大聯盟的40歲明星後援投手羅伯森（David Robertson），本季初登板交出1局無失分好投，三振、保送各1次，收本季首次中繼成功；阿博特先發7.2局失3分，吞本季第3敗。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中