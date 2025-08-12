MLB》又超越大谷！費城人重砲史瓦伯第42轟出爐 居國聯全壘打王

費城人重砲史瓦伯。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）今天擊出一發兩分砲，本季第42轟出爐獨居國家聯盟全壘打王，再度超越道奇日本巨星大谷翔平的41轟。費城人最後在客場以4比1擊敗紅人，4連勝的費城大軍以69勝49敗獨居國家聯盟東區龍頭。

紅人隊首局靠拉克斯（Gavin Lux）的適時安打得到1分，費城人打線遭到左投阿博特（Andrew Abbott）壓制，前7局僅敲3，費城人前7局打完以0比1落後。

費城人打線第8局突破阿博特，該半局2出局後，威爾森（Weston Wilson）關鍵追平二壘安打、透納（Trea Turner ）超前安，把阿博特打退場。紅人這時換右投山提蘭（Tony Santillan）後援，史瓦伯逮中一顆94.3英哩四縫線速球，轟出右外野兩分砲，費城人單局進帳4分，最終收下勝利。

費城人重砲史瓦伯。（法新社）

史瓦伯全場4打數1安就是一發兩分砲，以42轟、97分打點居國聯打擊雙冠王，賽後打擊率為2成52，整體攻擊指數（OPS）為0.960。

費城人先發投手「台灣走路」沃克（Taijuan Walker）6局失1分無關勝敗，羅馬諾（Jordan Romano）1局無失分收本季第2勝。近期剛升上大聯盟的40歲明星後援投手羅伯森（David Robertson），本季初登板交出1局無失分好投，三振、保送各1次，收本季首次中繼成功；阿博特先發7.2局失3分，吞本季第3敗。





Kyle Schwarber clubs his 42nd home run of the year! pic.twitter.com/yyII7R9NaN — MLB （@MLB） August 12, 2025

