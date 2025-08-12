MLB》道奇「西語老師」赫南德茲今日未先發出賽 教頭說明原因

赫南德茲。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕洛杉磯道奇對上洛杉磯天使的「高速公路」大戰，將在今天進行3連戰的首場比賽，然而道奇公布的先發打序中，卻未看見「西語老師」赫南德茲（Teoscar Hernández）的名字，總教練羅伯斯（Dave Roberts）也說明此次決定的理由。

赫南德茲在美國時間5日繳出猛打賞表現後，之後的3場比賽共11個打數僅敲出1支安打，直到昨天才又打出4支2的成績，而在與天使的系列賽結束後，道奇即將強碰同區宿敵教士，對於目前要鞏固龍頭地位的道奇來說，無疑是至關重要的系列賽。

被問及「西語老師」為何今天沒有先發出賽，教頭羅伯斯解釋道：「很顯然地，我們之後要進行一場很重要的系列賽（意指對教士的比賽），我只是想要確保他能持續保持在最佳狀態。我覺得他最近被打擊機制的問題所困擾，導致狀態並不理想，我覺得今天對他來說是個很好拿來調整的日子。我們是很需要他，但我認為他還沒有達到他應有的水平。」

除此之外，羅伯斯也透露，本週的6場比賽預期會讓赫南德茲出賽5場，而今天的右外野防區則是交由寇爾（Alex Call）來鎮守，並打先發第9棒。

赫南德茲本季累計96場出賽，打擊三圍.254/.289/.464，外帶18發全壘打與69分打點，標準化進攻指數（OPS+）107高於聯盟平均。

