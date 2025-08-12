MLB》「投手大谷」首度對決老東家天使 美媒：若被打爆主場球迷會很開心

大谷翔平。（資料照）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平將在14日對戰天使先發登板，是他首度以「投手大谷」身分對決老東家。《halohangout》專欄作家羅伯斯（Evan Roberts）撰文指出，不管大谷表現得如何，天使球迷都非常期待看到他的投球。

大谷翔平在天使主場投球非常神勇，出賽47場拿下21勝8敗，防禦率僅2.22、FIP（投手獨立防禦率）3.02、WHIP（每局被上壘率）1.01，K/9（每9局被全壘打數）11.67、HR/9（每9局被全壘打數）0.88、H/9（每9局被安打數）6.07。

請繼續往下閱讀...

大谷翔平將首度以投手身分對決老東家天使，最大亮點就是將與前隊友「神鱒」楚奧特（Mike Trout）上演夢幻對決，重演2023年經典賽冠軍戰戲碼，大谷翔平和楚奧特在9局上2出局時正面交鋒，當時大谷花6球，並用最後一顆橫掃滑球讓楚奧特揮空三振，幫助日本3：2打敗美國奪冠。

對於「投手大谷」再次出現在天使投手丘，羅伯斯認為，天使球迷非常期待再次看到大谷投球，如果大谷壓制了天使打線，球迷會非常想念他；反之若被打爆，球迷可能會笑得很開心，期待看到大谷的表情會是如何。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法