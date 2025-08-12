MLB》洋基4轟擊退雙城 「法官」賈吉本月歸隊後6場比賽0長打

賈吉。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天全場敲出4發全壘打，加上先發右投沃倫（Will Warren）交出6.2局失2分的優質好投，幫助洋基以6比2及敗雙城。洋基近5戰拿3勝，目前以63勝56敗居美國聯盟東區第3。

洋基首局靠貝林傑（Cody Bellinger）陽春砲先馳得點，這是他本季第21轟。第3局「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）和萊斯（Ben Rice）的「背靠背」全壘打，幫助洋基前5局打完以3比0領先。

沃倫前5局0失分，第6局被雙城「黑鱒」巴克斯頓（Byron Buxton）敲陽春砲，第7局遭雙城拉納克（Trevor Larnach）陽春彈再失1分。洋基打線7局下靠葛里遜（Trent Grisham）、「法官」賈吉（Aaron Judge）適時安追加2分保險分，「爵士哥」奇澤姆（Jazz Chisholm Jr.）8局下擊出陽春砲添分，奠定勝基。

洋基先發右投沃倫。（法新社）

沃倫主投6.2局被敲3安包含2轟，失掉2分，收本季第7勝，賽後防禦率為4.34。洋基牛棚威佛（Luke Weaver）1.1局、貝納（David Bednar）1局無失分，守住戰果；雙城先發馬修斯（Zebby Matthews）主投5.2局失3分，吞本季第4敗。

洋基全場有10安，擔任指定打擊的賈吉4打數1安1打點，賽後打擊率為3成36，整體攻擊指數（OPS）為1.131。賈吉自美國時間8月5日歸隊後，尚未擊出全壘打、也沒有出現長打，目前仍以37轟居全大聯盟第四多。

洋基「怪力男」史坦頓開轟。（路透）

