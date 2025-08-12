MLB》傷勢影響導致防禦率破7 葛雷夫曼被響尾蛇DFA

葛雷夫曼。（資料照，路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據消息指出，響尾蛇後援右投葛雷夫曼（Kendall Graveman）被球團指定讓渡（DFA），並叫上右投手莫里洛（Juan Morillo）重返大聯盟。

現今34歲的葛雷夫曼，今年迎來第10個大聯盟賽季，原本角色為先發投手的他，在2021年正式轉變為全職的牛棚投手，大聯盟生涯從藍鳥發跡，並先後效力運動家、水手、太空人與白襪。

請繼續往下閱讀...

葛雷夫曼前年68場後援出賽，繳出防禦率3.12的成績，但在去年1月動刀修復右肩盂唇導致整季報銷，不過季初響尾蛇仍與他簽下1年135萬美元（約4042萬新台幣）的合約，包括2026年價值500萬美元的共同選擇權以及10萬美元的買斷金。

然而今年傷痛依舊沒有離葛雷夫曼而去，季初他先是右側腰部拉傷，6月又因右側髖關節撞擊，兩度進出傷兵名單，使得他本季僅出賽19場，防禦率就高達7.13，每局被上壘率也是不及格的1.98，最終遭到球團DFA。

響尾蛇總教練羅夫洛（Torey Lovullo）坦言，已經與這位沙場老將有過一次艱難的談話，且葛雷夫曼仍表明還想繼續投球，「Kendall正在努力解決問題，他是有過實績的球員，也曾多次解決危機，但我們認為是時候做出異動讓Juan回到大聯盟了。」

莫里洛截至今天賽前，在大聯盟31場的後援出賽，27.1局被敲出31支安打並送出28次三振，戰績0勝2敗5中繼，防禦率與每局被上壘率分別為4.94與1.72。

此外響尾蛇也延攬上周被白襪釋出的右投手瓦蘭（Gus Varland）送至小聯盟3A，並將布里格姆（Jeff Brigham）DFA。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法