晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

世運》柔術搏擊無緣準決賽 吳玉婷：全力以赴沒有遺憾

2025/08/12 10:19

世運》柔術搏擊無緣準決賽 吳玉婷：全力以赴沒有遺憾台灣隊女子柔術選手吳玉婷。（中華奧會提供）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2025年第12屆成都世界運動會，台灣隊女子柔術選手吳玉婷一圓踏上世運舞台的夢想，雖未能叩關獎牌，但已全力以赴，沒為自己留下遺憾。

吳玉婷在柔術搏擊女子52公斤級分組賽，先後遇上泰國選手Singchalad Nuchanat與義大利的Farne Antonella，雖未能晉級，但吳玉婷賽後表示，Singchalad Nuchanat是5月在約旦亞錦賽決賽遇到的對手，「雖然又敗給她，但是我覺得這次表現比當時好很多！」

吳玉婷也說道：「我對自己的期許，覺得我表現好，雖然沒有辦法拿下獎牌，但是過程中，也是很享受這個比賽。4年一次的世界運動會是我從小到大最大的比賽，很珍惜，也很珍貴，我有把自己最好的表現出來我覺得我很棒了，謝謝中華奧會與教練的支援，讓我能站在這邊。」

吳玉婷談到，雖然踏上世運舞台，但也存在壓力，這兩天睡眠不太穩定，尤其對戰表出爐又看到Singchalad Nuchanat，壓力挺大，但自己的表現沒有落差太大。

台灣隊教練王葉豪表示，世運會前設定的假想敵，就是Singchalad Nuchanat與Farne Antonella，第一場對手在戰術、策略都做很好。王葉豪指出，義大利選手則更為強悍，能力比泰國選手好很多，也是過於積極搶分時，衝撞變太多，在高強度競爭中，這壓力真的很大，但是玉婷能兼顧工作、訓練還能有這樣的表現，實在很不容易。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中