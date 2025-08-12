世運》柔術搏擊無緣準決賽 吳玉婷：全力以赴沒有遺憾

台灣隊女子柔術選手吳玉婷。（中華奧會提供）



〔體育中心／綜合報導〕2025年第12屆成都世界運動會，台灣隊女子柔術選手吳玉婷一圓踏上世運舞台的夢想，雖未能叩關獎牌，但已全力以赴，沒為自己留下遺憾。

吳玉婷在柔術搏擊女子52公斤級分組賽，先後遇上泰國選手Singchalad Nuchanat與義大利的Farne Antonella，雖未能晉級，但吳玉婷賽後表示，Singchalad Nuchanat是5月在約旦亞錦賽決賽遇到的對手，「雖然又敗給她，但是我覺得這次表現比當時好很多！」

吳玉婷也說道：「我對自己的期許，覺得我表現好，雖然沒有辦法拿下獎牌，但是過程中，也是很享受這個比賽。4年一次的世界運動會是我從小到大最大的比賽，很珍惜，也很珍貴，我有把自己最好的表現出來我覺得我很棒了，謝謝中華奧會與教練的支援，讓我能站在這邊。」

吳玉婷談到，雖然踏上世運舞台，但也存在壓力，這兩天睡眠不太穩定，尤其對戰表出爐又看到Singchalad Nuchanat，壓力挺大，但自己的表現沒有落差太大。

台灣隊教練王葉豪表示，世運會前設定的假想敵，就是Singchalad Nuchanat與Farne Antonella，第一場對手在戰術、策略都做很好。王葉豪指出，義大利選手則更為強悍，能力比泰國選手好很多，也是過於積極搶分時，衝撞變太多，在高強度競爭中，這壓力真的很大，但是玉婷能兼顧工作、訓練還能有這樣的表現，實在很不容易。

