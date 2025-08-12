MLB》豪奪10連勝！大聯盟最強釀酒人投打俱佳 擊退海盜寫紀錄

釀酒人今日擊敗海盜，收下近期的10連勝。（路透）

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰海盜的釀酒人，靠著掛帥主投的昆塔納（Jose Quintana）投出優質先發內容，以及打線的火力輸出下，以7：1收下3連戰的開門紅，也豪奪近期的10連勝，持續坐穩大聯盟戰績最佳的龍頭寶座。

釀酒人雖然一開始就靠著圖榮（Brice Turang）首局首打席全壘打先馳得點，不過海盜3局上也有巴特（Joey Bart）回敬追平轟，但下個半局釀酒人球星耶利奇（Christian Yelich）相中第1球，一棒轟出中外野方向，本季第22發全壘打出爐並助隊再度超前。

然而釀酒人的攻勢不僅如此，在耶利奇炸裂之後，團隊單局敲出4支安打，並靠著海盜的守備失誤單局灌進4分，另外在4局下半，范恩（Andrew Vaughn）一三壘有人時執行突襲短打送回1分，6局下再由柯林斯（Isaac Collins）與康崔拉斯（William Contreras）的串聯安打再下一城，拉開分差。

投手部分，釀酒人先發昆塔納主投6局，僅被敲出3支安打失掉1分，送出3次三振與1次保送，繳出優質先發表現，後續接替的安德森（Grant Anderson）與米勒（Shelby Miller）也穩穩守住力保不失，最終幫助球隊收下勝利，昆塔納也拿下個人本季第10勝。

釀酒人靠著最近拿下10連勝之姿，使得戰績來到全聯盟最佳的74勝44敗，另外根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，釀酒人成為1969年分區年代後，第10支單季達成至少2次雙位數連勝的球隊，而最近的一次發生在2019年由太空人所締造。

