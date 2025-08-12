晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》豪奪10連勝！大聯盟最強釀酒人投打俱佳 擊退海盜寫紀錄

2025/08/12 10:42

釀酒人今日擊敗海盜，收下近期的10連勝。（路透）釀酒人今日擊敗海盜，收下近期的10連勝。（路透）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今日在主場迎戰海盜的釀酒人，靠著掛帥主投的昆塔納（Jose Quintana）投出優質先發內容，以及打線的火力輸出下，以7：1收下3連戰的開門紅，也豪奪近期的10連勝，持續坐穩大聯盟戰績最佳的龍頭寶座。

釀酒人雖然一開始就靠著圖榮（Brice Turang）首局首打席全壘打先馳得點，不過海盜3局上也有巴特（Joey Bart）回敬追平轟，但下個半局釀酒人球星耶利奇（Christian Yelich）相中第1球，一棒轟出中外野方向，本季第22發全壘打出爐並助隊再度超前。

然而釀酒人的攻勢不僅如此，在耶利奇炸裂之後，團隊單局敲出4支安打，並靠著海盜的守備失誤單局灌進4分，另外在4局下半，范恩（Andrew Vaughn）一三壘有人時執行突襲短打送回1分，6局下再由柯林斯（Isaac Collins）與康崔拉斯（William Contreras）的串聯安打再下一城，拉開分差。

投手部分，釀酒人先發昆塔納主投6局，僅被敲出3支安打失掉1分，送出3次三振與1次保送，繳出優質先發表現，後續接替的安德森（Grant Anderson）與米勒（Shelby Miller）也穩穩守住力保不失，最終幫助球隊收下勝利，昆塔納也拿下個人本季第10勝。

釀酒人靠著最近拿下10連勝之姿，使得戰績來到全聯盟最佳的74勝44敗，另外根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，釀酒人成為1969年分區年代後，第10支單季達成至少2次雙位數連勝的球隊，而最近的一次發生在2019年由太空人所締造。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中