網球》艾卡拉茲溫網後在幹麻 在家待3週當宅男反思

艾卡拉茲。（法新社）

〔記者吳孟儒／台北報導〕西班牙好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在上月溫布頓錦標賽後就休兵，直到辛辛那提大師賽才登場，他透露，這段時間自都在家，「待了3周，反思一下之前的比賽。」

艾卡拉茲本季表現出色，從蒙地卡羅、羅馬、法網、女王草地賽的冠軍到溫布頓闖入決賽，被問到如何回顧這段精彩表現，他說：「從蒙地卡羅到溫布頓，說實話，我一直打得很棒，毫無疑問這是今年迄今最好表現，但網球有時很難抽空去回想那些時刻，一場接一場的比賽，一週接一週，你得專注下一場比賽，我這次在家待了3周，才有時間稍微反思。」

請繼續往下閱讀...

至於在溫布頓結束後曾去造訪伊比薩群島，離開網球後的感覺如何，艾卡拉茲說：「我喜歡打網球，喜歡踏上球場的感覺，但有時比賽太多天，所以我喜歡休息，和家人、朋友待在家裡，什麼也不做，對我來說，這是必要的，這樣才能更強，更有鬥志的回歸。」

艾卡拉茲在辛辛那提榮膺男單第2種子，他首戰以6：1、2：6、6：3力挫波士尼亞與赫塞哥維納好手德祖赫（Damir Dzumhur），挺進男單32強，接下來與塞爾維亞梅傑多維奇（Hamad Medjedovic）交手。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法