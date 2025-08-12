晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 網球

網球》艾卡拉茲溫網後在幹麻 在家待3週當宅男反思

2025/08/12 10:16

艾卡拉茲。（法新社）艾卡拉茲。（法新社）

〔記者吳孟儒／台北報導〕西班牙好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在上月溫布頓錦標賽後就休兵，直到辛辛那提大師賽才登場，他透露，這段時間自都在家，「待了3周，反思一下之前的比賽。」

艾卡拉茲本季表現出色，從蒙地卡羅、羅馬、法網、女王草地賽的冠軍到溫布頓闖入決賽，被問到如何回顧這段精彩表現，他說：「從蒙地卡羅到溫布頓，說實話，我一直打得很棒，毫無疑問這是今年迄今最好表現，但網球有時很難抽空去回想那些時刻，一場接一場的比賽，一週接一週，你得專注下一場比賽，我這次在家待了3周，才有時間稍微反思。」

至於在溫布頓結束後曾去造訪伊比薩群島，離開網球後的感覺如何，艾卡拉茲說：「我喜歡打網球，喜歡踏上球場的感覺，但有時比賽太多天，所以我喜歡休息，和家人、朋友待在家裡，什麼也不做，對我來說，這是必要的，這樣才能更強，更有鬥志的回歸。」

艾卡拉茲在辛辛那提榮膺男單第2種子，他首戰以6：1、2：6、6：3力挫波士尼亞與赫塞哥維納好手德祖赫（Damir Dzumhur），挺進男單32強，接下來與塞爾維亞梅傑多維奇（Hamad Medjedovic）交手。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中