MLB》柏格曼作客老東家開轟寫罕見紀錄 紅襪不敵太空人吞3連敗

〔體育中心／綜合報導〕太空人今天在主場迎戰紅襪，太空人重砲沃克（Christian Walker）3局下敲出超前長打， 麥科密克（Chas McCormick）和烏里耶斯（Ramón Urías）接力開轟，最終也擋住紅襪兇猛反攻，終場以7：6險勝，收下2連勝。

紅襪明星三壘手柏格曼（Alex Bregman）轉隊後首度重返老東家太空人的主場，鳳還巢的前隊友柯瑞亞（Carlos Correa）也是本季首度在主場出賽，柏格曼首局就用2分彈砲轟28歲右投哈維爾（Cristian Javier），助隊先馳得點。

柏格曼生涯首次作客前東家主場首打席就開轟，他曾幫助太空人勇奪2座世界大賽冠軍

，他成為自1963年名人堂球星施耐德（Duke Snider）之後，唯二達成這項壯舉的球員。

紅襪王牌左投克羅切（Garrett Crochet）3局下遭遇亂流，柯瑞亞、沃克接連敲安灌進3打點超前。

麥科密克4局下敲出左外野2分砲，本季首轟出爐，烏里耶斯第5局也補上2分砲，太空人將領先擴大至7：2。

紅襪在7局上展開反攻，單局灌進4分，包括托羅（Abraham Toro）的陽春彈和超級新秀安東尼（Roman Anthony）的2分砲，追到6：7一分落後，蘇薩（Bennett Sousa）9局上在2人出局後上場，用再見三振守住二壘有人的危機，收下本季第4場救援成功，太空人以7：6贏球，賞給紅襪3連敗。

哈維爾傷癒復出首戰主投5局失2分，被敲3支安打，另有5次三振和2次保送，防禦率3.60，本季首勝出爐；克羅切先發4局失5分，苦吞本季第5敗。

