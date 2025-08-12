晴時多雲

體育 棒球 MLB

經典賽》曾獲2屆塞揚殊榮 「神之左手」桑塔納將任委內瑞拉投手教練

2025/08/12 11:52

桑塔納將擔任經典賽委內瑞拉投手教練。（圖片取自大聯盟官方X）桑塔納將擔任經典賽委內瑞拉投手教練。（圖片取自大聯盟官方X）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據大聯盟消息指出，曾效力雙城、大都會的2屆塞揚強投「神之左手」桑塔納（Johan Santana），將在明年的世界棒球經典賽擔任母國委內瑞拉的投手教練。

桑塔納生涯在大聯盟歷經12個球季，前8年效力雙城期間，曾在2004年寫下生涯代表作，該季34場的先發出賽，總計228局投球送出265次三振，戰績20勝6敗，防禦率2.61，標準化防禦率（ERA+）182的超鬼神數據，榮獲生涯首座的塞揚獎。

拿下塞揚獎後，桑塔納的成績依舊非常穩定，隔年的ERA+仍高達155，而來到2006年，整季34場出賽繳出19勝6敗，防禦率2.77的成績，ERA+162，此外233.2局還送出多達245次三振，在季後的票選上打敗當時也拿下19勝的王建民，收下第2座塞揚獎殊榮。

2008年轉隊到大都會後，仍是陣中相當依賴的強投，但在2011年球季因傷整季缺陣後，持續受到傷勢影響，在大都會4年共繳出46勝34敗，防禦率3.18的成績，雖然隨後曾一度與金鶯、藍鳥簽下合約，但都未能重返大聯盟，最終在大聯盟留下360場出賽、284場先發、1988次三振、139勝78敗、防禦率3.20的成績。

而現今46歲的桑塔納，將擔任委內瑞拉投手教練的重任，也是他退役後首度擔任職業球員的教練，雖然完整名單尚未出爐，但預計先發陣容可能包含雙城強投羅培茲（Pablo Lopez）、費城人左投Ra.蘇亞雷斯（Ranger Suarez）等，牛棚預計也會有教士終結者Ro.蘇亞雷斯（Robert Suarez）、巨人右投布托（José Buttó）等選手加入。

委內瑞拉明年經典賽與荷蘭、尼加拉瓜與多明尼加分在D組，在馬林魚主場龍帝霸公園球場（LoanDepot Park）一較高下。

