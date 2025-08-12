MLB》山本由伸失6分創生涯最差、大谷連3場開轟無用 道奇不敵天使

山本由伸。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日籍球星山本由伸今天「中7日」先發面對天使，山本僅投4.2局失掉6分，這是他旅美生涯單場失掉最多的分數。而日本巨星大谷翔平敲一發陽春砲、連3場開轟，但道奇最後仍以4比7敗給天使，山本由伸吞本季第8敗。

山本由伸開賽就被天使隊開路先鋒內托（Zach Neto）敲首局首打席陽春砲掉分，接著孟卡達（Yoan Moncada）敲適時安，讓山本首局失掉2分。山本由伸第2局至第4局沒有失分。

請繼續往下閱讀...

不過，山本由伸在第5局陷入亂流，單局被敲4安，丟1次保送和1次觸身球，包含被「神鱒」楚奧特（Mike Trout）、孟卡達適時安在內，失掉4分，山本留下2出局一、二壘有人的局面退場。接替的道奇狄亞茲（Alexis Díaz）化解危機，未讓山本再掉分。

大谷翔平。（法新社）

內托第6局再敲陽春砲擴大分差，道奇第7局有著1出局滿壘的大好得分機會，但道奇新人弗里蘭（Alex Freeland）敲雙殺打。大谷翔平第8局敲陽春砲，接著道奇強打馬恩西（Max Muncy）擊出三分砲，單局打進4分。道奇第9局遭天使守護神簡森（Kenley Jansen）封鎖，最終仍吞敗戰。

總計山本由伸此戰主投4.2局被敲6安，失掉6分，丟5次保送追平本季單場最多、另有1次觸身球，賞6次三振，吞本季第8敗，賽後防禦率從2.51升至2.84。這也是山本由伸自7月7日（美國時間）失5分（3分自責）後，再度被提前被KO。

道奇全場有7安，大谷翔平全場貢獻1發陽春砲、連3場炸裂，並以42轟並列國家聯盟全壘打王。

天使先發投手索里安諾（José Soriano）主投6局僅被敲2安，賞6次三振、丟2次保送，沒有失分，摘本季第8勝，賽後防禦率為3.84。





He's homered in 3 straight games! pic.twitter.com/IrN3wduI1q — MLB （@MLB） August 12, 2025

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法