世運滑輪》張宥心1萬公尺積分賽無緣頒獎台 「差1分就明天再努力」

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣好手張宥心今天在2025成都世界運動會滑輪運動公路賽女子1萬公尺積分賽，拿到8分積分，以1分之差無緣頒獎台，第4名作收。

張宥心因為弟弟的幼稚園在推廣直排輪，自己也跟著踏入滑輪溜冰的世界，從國小四年級開始接觸滑輪溜冰至今，繳出不錯的成績，而她去年也在義大利在舉行的世界滑輪溜冰錦標賽成年女子組5000公尺積分賽一舉摘金。

本屆世運會1萬公尺公路賽為積分制，根據每圈的抵達終點的順序獲得積分，而最終積分最高者獲勝。張宥心今天在比賽後段頻頻發動攻勢，可惜最終搶分還是沒能完成逆轉，最終拿到8分，1分之差不敵厄瓜多加布里拉（VARGAS SARMIENTO Gabriela）的9分，無緣站上頒獎台，哥倫比亞瑞達（GABRIELA Rueda）拿10分奪銀，法國瑪琳（LEFEUVRE Marine）11分摘金。

張宥心說：「其實從今天早上起來就很緊張，因為是第一次參賽，但下去之後就有告訴自己不要緊張。」她認為，整體表現算是不錯，相較於過往心態急躁，這次較為沈著，有找到時機點再衝出去，她也正面表示，雖然距離銅牌就差1分，但比賽就是這樣，「就繼續努力，如果差1分，就明天再努力，再差1分，那就後天繼續努力！」

至於杭州亞運金牌趙祖政今天在2025成都世界運動會滑輪運動公路賽男子1萬公尺積分賽拿1分，排第11名。

