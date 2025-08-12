晴時多雲

體育 競技運動 桌球

WTT支線賽》5局力退麻生麗名 台裔小將陳伊依粉碎日本連兩站包辦女單4強美夢

2025/08/12 11:47

台裔小將陳伊依力退日本的麻生麗名，挺進女單4強。（取自WTT官網）台裔小將陳伊依力退日本的麻生麗名，挺進女單4強。（取自WTT官網）

張浩群／核稿編輯

〔記者許明禮／綜合報導〕18歲的台裔美籍小將陳伊依今天在2025年WTT美國斯波坎支線賽第二站，連續兩場在5局大戰中勝出，驚險挺進4強，締造個人在成人組國際賽最佳戰績，也粉碎日本隊連兩站包辦女單4強的美夢。

日本女將在斯波坎支線賽第一站囊括女單4強，最終芝田沙季在決賽以3:1力退赤江夏星，拿下今年第2座支線賽冠軍。世界排名97的陳伊依則在16強賽錯失局數2:1領先，連丟2局遭芝田沙季逆轉。

這一站同樣在斯波坎，上個月剛奪下生涯首座美國錦標賽女單冠軍的陳伊依，在16強賽克服局數1:2落後，以3:2逆轉世界排名178的萊茵魯爾世大運女雙銅牌蔡昀恩；8強對決世界排名176的日本女將麻生麗名，雙方前4局以9:11、11:9、13:11、4:11不分軒輊。決勝局，陳伊依在0:1落後下火力全開連拿8分，徹底壓制對手士氣，最終以11:3快意獲勝。

陳伊依4強將再次遭遇世界排名57的芝田沙季，芝田在16強賽以11:6、11:7、11:7擊敗世界排名62的17歲智淵乒乓球館小將葉伊恬。另一場女單4強賽由世界排名36的削球好手佐藤瞳和赤江夏星上演「日本內戰」。

