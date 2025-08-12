晴時多雲

MLB》達比修有好投奪美日通算205勝 教士與國西龍頭道奇勝差剩1場

2025/08/12 14:18

達比修有。（法新社）達比修有。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教士日籍強投達比修有今天對戰巨人繳出6局6K失1分的好投，助隊以4：1贏球，不僅拿下本季第2勝，同時也是美、日通算第205勝，持續堆高日投最多勝紀錄。

達比修有今天前5局投得虎虎生風，有效壓制巨人打線，2局下守住一二壘有人的失分危機，之後更連續解決10個人次，直到6局下被明星強打德弗斯（Rafael Devers）敲出追平陽春砲才掉分。達比修有此役主投6局失1分用84球，被敲4支安打，包括1發陽春砲，投出6次三振無保送，防禦率降至5.61。

雖然達比修有退場前，兩隊以1：1戰成平手，但教士在7局上就展開反擊，柯朗沃斯（Jake Cronenworth）敲出超前安打，費爾明（Freddy Fermin）補上一發左外野2分砲，本季第4轟出爐，教士單局灌進3分，取得4：1的領先。

教士鐵牛棚出陣，艾斯查德（Jeremiah Estrada）和米勒（Mason Miller）依序守成，守護神蘇亞雷斯（Robert Suarez）成功關門，守住球隊勝利，收下本季第33場救援成功，穩居大聯盟救援王。

達比修有收下本季第2勝，美、日通算累積205勝，持續堆高日投最多勝紀錄；巨人王牌韋伯（Logan Webb）先發6.1局失4分，苦吞本季第9敗。

教士以4：1擊敗巨人，近期拉出一波3連勝，對手則是苦吞3連敗，教士目前以67勝52敗緊咬國聯西區龍頭道奇的68勝51敗，目前兩隊勝差只有1場。

