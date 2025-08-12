MLB》「道奇大谷」狂炸96轟！ 逼近洋基神獸偉業、超狂核彈頭紀錄

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流巨星大谷翔平今天對戰老東家天使，敲出本季第42轟，連續3場敲出全壘打，也是個人在天使球場的第100轟，與費城人重砲史瓦伯（Kyle Schwarber）並列國聯全壘打王。大谷翔平將要挑戰洋基傳奇名將馬里斯（Roger Maris）的超狂紀錄。

根據數據專家藍斯（Sarah Langs）指出，大谷翔平轉隊至道奇前兩季敲出96轟，目前獨居史上第4多，下一個目標將要挑戰馬里斯的100轟，第2名是「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）的109轟，紀錄保持人是「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）的113轟。

另外，大谷翔平在球隊前119場敲出42轟，持續刷新隊史紀錄，領先1955年的名人堂球星施耐德（Duke Snider）38轟多達5支。大谷以首棒身分出賽累積38轟，並列史上第3多，勇士強打阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）在2023年創下41轟的紀錄。

此外，大聯盟史上單季至少2度先發登板的球員中，累積最多轟的是2021年大谷的46轟，今年的大谷以42轟排名第3位，未來有望改寫自己的二刀流壯舉。

