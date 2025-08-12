MLB》本季受神經問題困擾 光芒王牌麥克拉納漢再動刀賽季報銷

麥克拉納漢。（資料照，路透）

〔體育中心／綜合報導〕根據光芒總教練凱許（Kevin Cash）指出，近年受傷病所苦的王牌左投麥克拉納漢（Shane McClanahan）因需進行「清理左手三頭肌周圍神經組織」的手術，宣布今年剩餘賽事報銷。

麥克拉納漢2021年迎來大聯盟新人年，並連續3個球季都進帳雙位數勝投，成為光芒先發輪值的要角，總計74場的出賽，投出456次三振，戰績33勝16敗，防禦率3.02。

而麥克拉納漢上一次的出賽已要追溯到美國時間2023年的8月2日，並在同月份的15日傳出要動手肘韌帶置換手術（Tommy John surgery，俗稱TJ手術），也代表2024球季必須都得拿來養傷。

直到今年的春訓，從手術中康復的麥克拉納漢狀況優異，有望能成為球隊開幕戰的先發投手，但他在春訓的最後一場比賽時，發現自己的三頭肌出現「異常」的神經問題後隨即停止出賽，直到美國時間7月迎來復健賽，但在第2場又發生三頭肌痠痛導致復健賽再度停擺，直到今天才傳出將再度動手術的消息。

「我知道他很沮喪。」凱許在今天對上運動家的賽前說：「我們因為此事都很沮喪且失望，但希望這能為他的神經區域帶來一點緩解。」

關於傷勢的詳細情形，凱許表示手術「並不會涉及到骨頭與身體結構」，因此麥克拉納漢預計很快就能恢復左手的活動能力，但也坦言，此次手術雖然是針對神經刺激做處理，但要徹底根絕的可能性很小，「這只是第1步，接下來要看事情如何發展，並希望我們能得到好的結果，如果無法，那我們就會請醫生決定是否還需要其他治療。」

