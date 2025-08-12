晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 競技運動 排球

TPVL》Wing Stars棒籃排三棲 林浠也熱愛打排球

2025/08/12 12:17

Wing Stars林浠。（台鋼天鷹提供）Wing Stars林浠。（台鋼天鷹提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台鋼天鷹今宣布，桂田文創啦啦隊Wing Stars正式成為天鷹官方應援團。Wing Stars創下台灣首支同時跨足棒球、籃球與排球三大職業隊伍的啦啦隊紀錄，展現橫跨三大賽事的專業實力與穩定應援能量。未來，Wing Stars將換上天鷹專屬應援服，於主場賽事帶來精采表演，為天鷹注入更多場邊動能

身為全台第一個「三棲」啦啦隊成員，Wing Stars的林浠表示，能加入天鷹應援團感到十分榮幸，也佩服台鋼集團長期投入並支持職業運動的用力，「不同賽事各有不同的應援氛圍，能沈浸在球迷的歡呼聲中為台鋼全體球員加油，是很幸福的事。」她也期待在籃球、棒球場見到熟悉面孔，並認識更多支持排球的新朋友，與球迷一同建立專屬天鷹的應援默契與火花。

雖然過去較少接觸排球賽事，但林浠自高中起便熱愛打排球，對「台灣隊長」陳建禎印象深刻。「雖然還沒見過本人，但聽說他在加盟記者會後，特地向當天的主持人Wing Stars毛毛與瑈瑈說『以後就麻煩大家了！』，真的很暖心。」她也關注球員訓練日常，像鄭博升在壽山爬階梯時雖幽默自嘲「這不是我想要的生活」，仍奮力衝刺，展現高度毅力。林浠笑說：「希望天鷹衝向元年總冠軍，我們也會在場邊全力應援！」

Wing Stars接下來也會為台鋼天鷹應援。（台鋼天鷹提供）Wing Stars接下來也會為台鋼天鷹應援。（台鋼天鷹提供）

Wing Stars林浠。（台鋼天鷹提供）Wing Stars林浠。（台鋼天鷹提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中