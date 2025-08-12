TPVL》Wing Stars棒籃排三棲 林浠也熱愛打排球

Wing Stars林浠。（台鋼天鷹提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台鋼天鷹今宣布，桂田文創啦啦隊Wing Stars正式成為天鷹官方應援團。Wing Stars創下台灣首支同時跨足棒球、籃球與排球三大職業隊伍的啦啦隊紀錄，展現橫跨三大賽事的專業實力與穩定應援能量。未來，Wing Stars將換上天鷹專屬應援服，於主場賽事帶來精采表演，為天鷹注入更多場邊動能

身為全台第一個「三棲」啦啦隊成員，Wing Stars的林浠表示，能加入天鷹應援團感到十分榮幸，也佩服台鋼集團長期投入並支持職業運動的用力，「不同賽事各有不同的應援氛圍，能沈浸在球迷的歡呼聲中為台鋼全體球員加油，是很幸福的事。」她也期待在籃球、棒球場見到熟悉面孔，並認識更多支持排球的新朋友，與球迷一同建立專屬天鷹的應援默契與火花。

雖然過去較少接觸排球賽事，但林浠自高中起便熱愛打排球，對「台灣隊長」陳建禎印象深刻。「雖然還沒見過本人，但聽說他在加盟記者會後，特地向當天的主持人Wing Stars毛毛與瑈瑈說『以後就麻煩大家了！』，真的很暖心。」她也關注球員訓練日常，像鄭博升在壽山爬階梯時雖幽默自嘲「這不是我想要的生活」，仍奮力衝刺，展現高度毅力。林浠笑說：「希望天鷹衝向元年總冠軍，我們也會在場邊全力應援！」

Wing Stars接下來也會為台鋼天鷹應援。（台鋼天鷹提供）

Wing Stars林浠。（台鋼天鷹提供）

