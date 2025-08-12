晴時多雲

體育 籃球 TPBL

TPBL》雲豹補進擁有NBA資歷的迪亞洛 顏行書點出他的優勢

2025/08/12 12:46

迪亞洛。（台啤雲豹提供）迪亞洛。（台啤雲豹提供）

〔記者粘藐云／台北報導〕台啤永豐雲豹今宣布，簽下擁有多年NBA資歷的禁區好手迪亞洛（Cheick Diallo），他具備良好職業態度與機動性，可望為球隊帶來全新風貌，雲豹營運長顏行書說：「迪亞洛有高大身材、優異移動速度，以及對籃板的保護與護框能力，搭配他扎實不貪功的球風，很契合我們想要打造的體系，期待他能夠與本土球員有很好配合。」

28歲的迪亞洛來自西非馬利共和國，身高206公分、臂展長達225公分，擁有勁爆體能與出色靜態天賦，高中時期就已名揚全美，獲評為五星高中生，在效力NCAA名校堪薩斯大學一年後，2016年NBA選秀會以次輪第33順位被洛杉磯快艇選中，並經交易加盟紐奧良鵜鶘展開職業生涯，之後陸續待過鳳凰城太陽與底特律活塞等隊。

迪亞洛近年選擇轉戰亞洲職籃，曾效力日本B.LEAGUE一級的京都創榮隊（Kyoto Hannaryz）及菲律賓PBA的新創球隊匯眾光纖（Converge FiberXers），擁有靈活移動速度、出色籃板保護與強韌防守，豐富的職業經歷有望為雲豹帶來禁區即戰力。

談到本季挑選洋將的關鍵，顏行書透露，制服組與總教練羅德爾（Henrik Rödl）物色洋將想法，首要條件就是能否配合球隊的快節奏體系，他說：「在禁區大洋將挑選上，會選擇身材與速度兼具的高大鋒線，同時也具備外圍作戰能力，利用個人牽制力為球隊創造進攻空間，接下來洋將人選也預計以這個方向去決策，大家可以期待下賽季我們嶄新的洋將陣容。」目前迪亞洛預計將於9月初抵台，並隨即投入團隊訓練，全力備戰即將到來的2025-26賽季。

