體育 棒球 MLB

MLB》台美混血球星卡洛爾敲26轟出爐創生涯新高 響尾蛇中斷3連勝

2025/08/12 13:42

響尾蛇台美混血球星卡洛爾。（美聯社）響尾蛇台美混血球星卡洛爾。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕響尾蛇台美混血球星卡洛爾（Corbin Carroll）今天轟出一發兩分砲，本季第26轟出爐寫生涯單季新高，超越2023年25轟紀錄。但響尾蛇與遊騎兵鏖戰10局，最後以6比7輸球。響尾蛇中止3連勝，遊騎兵則中止近期的4連敗。

響尾蛇2局上先靠拉克里爾（Tyler Locklear）的陽春砲先馳得點，第3局卡洛爾、佩多摩（Geraldo Perdomo）各轟出兩分砲，單局進帳4分。遊騎兵強打席格（Corey Seager）3局下敲二壘安打追回1分，但拉克里爾6局上敲陽春砲，為響尾蛇取得6比1領先。

遊騎兵6局下靠席格適時安、朗福德（Wyatt Langford）的三分砲，單局進帳4分。9局下遊騎兵泰倫茲（Rowdy Tellez）敲追平陽春砲，雙方打成6比6平手進入延長賽。響尾蛇10局上無功而返，10局下遊騎兵「漢堡哥」柏格（Jake Burger）代打敲再見安打，讓響尾蛇吞敗、中止近期的3連勝。

遊騎兵35歲老將艾歐瓦迪（Nathan Eovaldi）賽前近6場先發拿6勝、這段時間的防禦率僅0.47，但艾歐瓦迪今天主投5局被敲8安包含挨轟，失掉5分都是自責，賽後防禦率升至1.71，無關勝敗。

響尾蛇左投薩爾弗蘭克（Andrew Saalfrank）0.2局失1分，吞生涯首敗。此戰雙方各有11安，卡洛爾全場2安2打點，包含一發兩分砲，第26轟出爐，賽後打擊率為2成51，整體攻擊指數（OPS）為0.886。

