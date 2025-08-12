MLB》道奇吞對戰天使5連敗、國西龍頭拉警報 馬恩西：很糟的輸球...

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天敲一發陽春砲、以42轟並列國聯全壘打王，但道奇日本球星山本由伸僅投4.2局失6分，道奇最後在客場以4比7敗給天使。道奇仍以68勝51敗居國家聯盟西區龍頭，但與國西第二的教士僅1場勝差。此戰轟出三分砲的道奇強打馬恩西（Max Muncy）坦言，「我想，這對我們來說真的是一場很糟糕的輸球。」

去年勇奪世界大賽冠軍的道奇，本季自明星賽後只打出10勝12敗的成績，先後、後援都出狀況，團隊投手防禦率4.14排全大聯盟第18名。道奇本季對戰天使4戰全輸，從去年9月4日算起苦吞對戰5連敗。

馬恩西指出，「我們現在的狀況不太好，必須找到方法走出困境，沒人會同情我們，我們要自己找出路，而我們會做到。」馬恩西也提到，自己不會看戰績排名，但大部分道奇選手都清楚最大勁敵正緊追在後。

馬恩西。（路透）

道奇昨天牛棚放火輸給藍鳥，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）坦言，「我們都在尋找一些契機，嘗試連勝幾場，不想說昨天的輸球影響今晚...昨天（如果）贏了，今天會更有信心，但現在是連輸2場。這是棒球。我們很擅長重整心態、重新出發。」

如今道奇與國西第二的教士只有1場勝差，將面臨國西龍頭保衛戰。羅伯斯說，「現在的確需要有點緊迫感，我不認為有人會對戰績排名的現況視而不見，事情變得更有趣了。我們要上場打好棒球，但我明顯感覺隊員們開始有緊迫感，球隊整體勝敗表現平庸的時間已經夠長了。」

