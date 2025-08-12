晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》道奇吞對戰天使5連敗、國西龍頭拉警報 馬恩西：很糟的輸球...

2025/08/12 14:45

大谷翔平。（美聯社）大谷翔平。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本巨星大谷翔平今天敲一發陽春砲、以42轟並列國聯全壘打王，但道奇日本球星山本由伸僅投4.2局失6分，道奇最後在客場以4比7敗給天使。道奇仍以68勝51敗居國家聯盟西區龍頭，但與國西第二的教士僅1場勝差。此戰轟出三分砲的道奇強打馬恩西（Max Muncy）坦言，「我想，這對我們來說真的是一場很糟糕的輸球。」

去年勇奪世界大賽冠軍的道奇，本季自明星賽後只打出10勝12敗的成績，先後、後援都出狀況，團隊投手防禦率4.14排全大聯盟第18名。道奇本季對戰天使4戰全輸，從去年9月4日算起苦吞對戰5連敗。

馬恩西指出，「我們現在的狀況不太好，必須找到方法走出困境，沒人會同情我們，我們要自己找出路，而我們會做到。」馬恩西也提到，自己不會看戰績排名，但大部分道奇選手都清楚最大勁敵正緊追在後。

馬恩西。（路透）馬恩西。（路透）

道奇昨天牛棚放火輸給藍鳥，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）坦言，「我們都在尋找一些契機，嘗試連勝幾場，不想說昨天的輸球影響今晚...昨天（如果）贏了，今天會更有信心，但現在是連輸2場。這是棒球。我們很擅長重整心態、重新出發。」

如今道奇與國西第二的教士只有1場勝差，將面臨國西龍頭保衛戰。羅伯斯說，「現在的確需要有點緊迫感，我不認為有人會對戰績排名的現況視而不見，事情變得更有趣了。我們要上場打好棒球，但我明顯感覺隊員們開始有緊迫感，球隊整體勝敗表現平庸的時間已經夠長了。」

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中