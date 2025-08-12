晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》單場失6分、6保送創生涯最慘 山本由伸：狀況沒有很糟...

2025/08/12 14:50

山本由伸。（美聯社）山本由伸。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇「日本最強投」山本由伸今天先發對戰天使，主投4.2局失6分，創下大聯盟生涯單場最多失分，道奇終場以4：7輸球，山本苦吞本季第8敗。山本賽後受訪表示，自己的狀況沒有到特別糟糕，但就因為很多細微的偏差導致他陷入困境。

山本由伸此役主投4.2局用99球，被敲6支安打失6分，投出6次三振、5次四壞球保送和1次觸身球保送，防禦率暴增至2.84，單場6失分和6保送都是他赴美後最差紀錄。山本由伸首局首打席首球就被天使開路先鋒內托（Zach Neto）敲出陽春砲，山本賽後受訪表示，對方鎖定好球來揮擊，球質本身沒有不好，也投在理想位置，畢竟還是首局，所以自己要馬上切換心態，準備面對下一個打者。

山本由伸坦言，自己的狀況不是特別糟糕，但在還沒有完全掌握比賽節奏就連續掉分，很多細微的偏差累積起來讓自己陷入困境。山本在5局下被「神鱒」楚奧特（Mike Trout）敲出帶有2分打點的右外野安打，他透露當時有喊暫停討論對策，結果還是被敲出安打，楚奧特的打擊技術更勝一籌。

對於山本由伸的表現，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，今天他的表現並不是最佳狀態，不論是球威、球質的犀利程度，還是控球，都沒有達到平常的水準，比賽一開始對方打線就積極進攻，早早在好球數前就揮棒，而他沒能有效應對，即使在取得投手有利的球數時，有些球仍投在高的位置，整體來看，今天並不是他一貫的投球內容。

