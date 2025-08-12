晴時多雲

世運》世界運動會悲劇 義大利選手比賽中昏迷後離世

2025/08/12 15:25

義大利定向越野運動員德伯托利斯在中國成都舉行的世界運動會上不幸離世。（擷自PWT Park World Tour Italy Orienteering.it Facebook）義大利定向越野運動員德伯托利斯在中國成都舉行的世界運動會上不幸離世。（擷自PWT Park World Tour Italy Orienteering.it Facebook）

林子翔／核稿編輯

〔編譯謝宜哲／綜合報導〕世界運動會組織者和國際定向越野聯合會（IOF）發表聯合聲明稱，義大利定向越野運動員德伯托利斯（Mattia Debertolis）今（12）日在中國成都舉行的世界運動會上因暈倒不幸離世。

根據法新社（AFP）報導，聯合聲明表示，29歲的德伯托利斯8月8日在男子中距離越野項目中被發現昏迷，隨後被送往中國醫療機構接受緊急專業救治，最終他在4日後離世。

該聲明沒有提供死因詳情。世界運動會組織者和國際奧委會指出，對此次悲劇深感悲痛，並向德伯托利斯家人、朋友以及整個定向越野界表示沉痛哀悼。

定向越野比賽要求運動員使用地圖和指南針，沿著1條沒有標記的路線前進，並以最快速度到達沿途指定地點。德伯托利斯在參加男子中距離越野比賽決賽時暈倒，當時氣溫為攝氏3度。

冠軍是瑞士選手蘭坎（Riccardo Rancan），他以45分22秒的成績完成比賽。德伯托利斯是官方成績單上被列為「未完成比賽」的12名運動員之一。

根據國際定向越野聯合會網站數據，德伯托利斯在男子定向越野世界排名中為第137名，自2014年後一直參加比賽。

世界運動會是每4年舉辦一次的奧運未列入計畫的綜合運動會，這次世界運動會是第12屆，將持續到8月17日，約有4000名運動員參加253個項目的比賽。

