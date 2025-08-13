大谷拚連4戰開轟、亞洲盃台灣強碰伊朗力拚4強 今日賽事預告與轉播

台灣男籃。（取自FIBA官網）

今天大聯盟一共有3場轉播，分別為水手對金鶯、雙城對洋基、道奇對天使，其中道奇已經對天使吞下5連敗，大谷翔平能否連4戰開轟幫助道奇止敗？記得鎖定轉播！

FIBA籃球亞洲盃，台灣男籃將於8強賽強碰伊朗，全力爭取4強門票，記得鎖定轉播為台灣隊加油！

MLB

06：30 水手VS金鶯 緯來體育

07：00 雙城VS洋基 愛爾達體育2台（原音-9:55後MOD按983/網路MAX2台）

09：30 道奇VS天使 緯來體育、愛爾達體育1台

12：30 小熊VS藍鳥 愛爾達體育1台D-LIVE

中職

18：35 統一VS富邦 MOMOTV、愛爾達體育2台

18：35 台鋼VS樂天 DAZN2

18：35 味全VS中信 緯來體育

日職

17：00 羅德VS火腿 DAZN1

FIBA籃球亞洲盃

18：30 澳洲VS菲律賓 8強

23：50 伊朗VS台灣 8強

轉播：愛爾達體育1台、DAZN FIBA Courtside 1891

世界運動會

07：55 台灣 滑輪運動 競速公路賽男/女100公尺爭先賽/15000公尺淘汰賽資格賽/準決賽/決賽 愛爾達體育3台

08：55 撞球 男子司諾克四強 愛爾達體育4台

09：25 台灣 滑輪運動 競速公路賽男/女100公尺爭先賽複賽/決賽 愛爾達體育3台

09：55 台灣VS美國 壘球 預賽 愛爾達體育2台

10：55 撞球 女子司諾克金牌戰 愛爾達體育4台

11：25 台灣 滑輪運動 競速公路賽男/女15000公尺淘汰賽決賽 愛爾達體育3台

13：15 跑酷 女子自由式/男子競速賽資格賽 愛爾達體育4台

16：50 跑酷 女子自由式/男子競速賽決賽 愛爾達體育4台

18：10 踢拳道 男/女K1/半接觸四強 愛爾達體育4台

