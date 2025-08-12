晴時多雲

網球》一波三折！球王辛納力退重砲 辛辛那提大師賽衛冕邁進

2025/08/12 16:10

辛納。（法新社）辛納。（法新社）

廖志軒／核稿編輯

〔記者梁偉銘／綜合報導〕歷經枝節橫生的現場突發狀況，當今球王辛納（Jannik Sinner）化解盤末點，終以6：2、7：6（8：6）力退加拿大重砲手迪亞洛（Gabriel Diallo），義大利頭號種子2連勝挺進辛辛那提網賽男單16強，持續朝著衛冕邁進。

「今天真的難熬，他的發球又非常好，尤其第二盤，如果在這種艱難情況下沒打好，你可能會輸掉比賽。」這項男女共站、ATP千分等級大師賽正在美國俄亥俄州進行，此役先因大會停電導致順延75分鐘，比賽時中央球場看台又傳出刺耳火警警報，電子線審系統和記分螢幕還發生故障，不過辛納保持高度專注，面對身高203公分的迪亞洛克服0：2開局，連下6局先馳得盤；次盤拉鋸搶7時他從5：6頂住壓力，精彩正手回球至底線對手腳邊，搶救盤末點後直落二出線。

23歲的辛納無愧為「三巨頭」接班人，現已取得硬地賽場跨季23連勝，「我需要像這樣的艱難對抗，很高興在大滿貫賽前能有這樣一場比賽，我對今天感到高興，但我知道可以做得更好。」他將與會外賽殺入的法國37歲老將馬納里諾（Adrian Mannarino）爭奪8強門票。

