中職》史上最強海外行！樂天女孩8月連闖香港、美國

樂天女孩海外應援行前記者會，嘎琳（上排左起）、琳妲、小紫、若潼、Kira（下排左起）、河智媛、筠熹、KAHO。（記者胡舜翔攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」將熱力送上國際舞台，8月連續受邀前往香港與美國參加盛事，把台式熱情應援帶向世界。8月12日，河智媛、小紫、筠熹、Kira、KAHO（高橋佳帆）、嘎琳、琳妲、若潼齊聚行前記者會，並以活力四射的〈勇敢樂天〉揭開序幕，瞬間炒熱全場氣氛。河智媛笑說：「第一次以樂天女孩身份到海外，很期待見到香港的粉絲！」

行程將於8月22日至24日率先啟動，河智媛、岱縈、琳妲、KAHO、Kira、小紫將出征香港科技盛會「2025香港電腦通訊節」，帶來舞台演出、互動遊戲與限定驚喜，與粉絲共度熱鬧時光。接著，8月26日至9月5日，由隊長曲曲與特級副隊長筠熹領軍，攜手嘎琳、若潼、小紫、琳妲、穎樂、岱縈橫跨美西至美東，連續亮相運動家、國民、海盜三支美國職棒球隊「台灣日」，創下台灣啦啦隊參與美職場次最多紀錄。

12日行前記者會上，河智媛回憶，小學五年級曾與家人去過香港，但印象已淡，「這次以樂天女孩身份前往，很期待與女孩們共度美好時光，也期待見到香港粉絲。」並笑說想品嚐當地招牌點心。Kira也分享：「2023年加入樂天女孩的第一年就來過香港，感受到粉絲的熱情，一直期待能再回來工作。」

即將踏上美國行的嘎琳笑說，「以前都是在網路上看到大谷翔平，很希望可以看到他的身影。」若潼也有同樣心願，並希望行程結束後能多留一兩天好好感受當地。首次造訪美國的筠熹更視此行為全新里程碑：「聽說那邊的應援文化和我們完全不同，也希望我們的台式應援能打動當地球迷的心。」小紫和琳妲則同時出席香港和美國行，琳妲笑說自己很能睡，睡飽就有精神。

本次海外行，樂天桃猿特別推出以台灣經典飲品「珍珠奶茶」為靈感的主題周邊，將吉祥物「猿氣小子」與手搖飲元素結合，推出球衣、Taiwan No.1球衣、水洗短TEE、昇華毛巾、應援法批、老帽等限定商品。球衣下擺標設計取材自手搖飲標籤貼紙，而這杯飲料正是女孩們親自指定的最愛口味。另有多款聯名燙片，提供十號隊友客製化服務，誠摯邀請球迷前往 STANCAVE 快閃店與 DREAM PLAZA 直營店，打造專屬「台灣日」的獨一無二服飾。

