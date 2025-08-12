晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》史上最強海外行！樂天女孩8月連闖香港、美國

2025/08/12 16:43

樂天女孩海外應援行前記者會，嘎琳（上排左起）、琳妲、小紫、若潼、Kira（下排左起）、河智媛、筠熹、KAHO。（記者胡舜翔攝）樂天女孩海外應援行前記者會，嘎琳（上排左起）、琳妲、小紫、若潼、Kira（下排左起）、河智媛、筠熹、KAHO。（記者胡舜翔攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩」將熱力送上國際舞台，8月連續受邀前往香港與美國參加盛事，把台式熱情應援帶向世界。8月12日，河智媛、小紫、筠熹、Kira、KAHO（高橋佳帆）、嘎琳、琳妲、若潼齊聚行前記者會，並以活力四射的〈勇敢樂天〉揭開序幕，瞬間炒熱全場氣氛。河智媛笑說：「第一次以樂天女孩身份到海外，很期待見到香港的粉絲！」

行程將於8月22日至24日率先啟動，河智媛、岱縈、琳妲、KAHO、Kira、小紫將出征香港科技盛會「2025香港電腦通訊節」，帶來舞台演出、互動遊戲與限定驚喜，與粉絲共度熱鬧時光。接著，8月26日至9月5日，由隊長曲曲與特級副隊長筠熹領軍，攜手嘎琳、若潼、小紫、琳妲、穎樂、岱縈橫跨美西至美東，連續亮相運動家、國民、海盜三支美國職棒球隊「台灣日」，創下台灣啦啦隊參與美職場次最多紀錄。

12日行前記者會上，河智媛回憶，小學五年級曾與家人去過香港，但印象已淡，「這次以樂天女孩身份前往，很期待與女孩們共度美好時光，也期待見到香港粉絲。」並笑說想品嚐當地招牌點心。Kira也分享：「2023年加入樂天女孩的第一年就來過香港，感受到粉絲的熱情，一直期待能再回來工作。」

即將踏上美國行的嘎琳笑說，「以前都是在網路上看到大谷翔平，很希望可以看到他的身影。」若潼也有同樣心願，並希望行程結束後能多留一兩天好好感受當地。首次造訪美國的筠熹更視此行為全新里程碑：「聽說那邊的應援文化和我們完全不同，也希望我們的台式應援能打動當地球迷的心。」小紫和琳妲則同時出席香港和美國行，琳妲笑說自己很能睡，睡飽就有精神。

本次海外行，樂天桃猿特別推出以台灣經典飲品「珍珠奶茶」為靈感的主題周邊，將吉祥物「猿氣小子」與手搖飲元素結合，推出球衣、Taiwan No.1球衣、水洗短TEE、昇華毛巾、應援法批、老帽等限定商品。球衣下擺標設計取材自手搖飲標籤貼紙，而這杯飲料正是女孩們親自指定的最愛口味。另有多款聯名燙片，提供十號隊友客製化服務，誠摯邀請球迷前往 STANCAVE 快閃店與 DREAM PLAZA 直營店，打造專屬「台灣日」的獨一無二服飾。

樂天女孩海外應援行前記者會，嘎琳（左起）、Kira、河智媛、筠熹、KAHO、小紫。（記者胡舜翔攝）樂天女孩海外應援行前記者會，嘎琳（左起）、Kira、河智媛、筠熹、KAHO、小紫。（記者胡舜翔攝）

樂天女孩海外應援行前記者會，河智媛。（記者胡舜翔攝）樂天女孩海外應援行前記者會，河智媛。（記者胡舜翔攝）

樂天女孩海外應援行前記者會，筠熹（左起）、嘎琳、若潼、琳妲、小紫。（記者胡舜翔攝）樂天女孩海外應援行前記者會，筠熹（左起）、嘎琳、若潼、琳妲、小紫。（記者胡舜翔攝）

樂天女孩海外應援行前記者會，Kira（左起）、河智媛、KAHO。（記者胡舜翔攝）樂天女孩海外應援行前記者會，Kira（左起）、河智媛、KAHO。（記者胡舜翔攝）

樂天女孩海外應援行前記者會。（記者胡舜翔攝）樂天女孩海外應援行前記者會。（記者胡舜翔攝）

樂天女孩海外應援行前記者會，河智媛（下排左起）、Kira、筠熹、琳妲、小紫（上排左起）、KAHO、嘎琳、若潼。（記者胡舜翔攝）樂天女孩海外應援行前記者會，河智媛（下排左起）、Kira、筠熹、琳妲、小紫（上排左起）、KAHO、嘎琳、若潼。（記者胡舜翔攝）

樂天女孩海外應援行前記者會，琳妲（左起）、嘎琳、若潼、筠熹、小紫。（記者胡舜翔攝）樂天女孩海外應援行前記者會，琳妲（左起）、嘎琳、若潼、筠熹、小紫。（記者胡舜翔攝）

樂天女孩海外應援行前記者會。（記者胡舜翔攝）樂天女孩海外應援行前記者會。（記者胡舜翔攝）

樂天女孩海外應援行前記者會，Kira（左起）、河智媛、KAHO。（記者胡舜翔攝）樂天女孩海外應援行前記者會，Kira（左起）、河智媛、KAHO。（記者胡舜翔攝）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中