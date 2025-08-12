NBA》無緣回歸金塊也回不了老東家雷霆？美媒分析昔日MVP魏少前景

魏斯布魯克。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕36歲前MVP魏斯布魯克（Russell Westbrook）休季跳脫金塊球員選項，至今仍是自由球員，對此美媒《ESPN》撰文分析他目前處境，以及未來最可能的落腳處。

魏斯布魯克上季以2年680萬美元加盟金塊，與3屆MVP中鋒「小丑」約基奇（Nikola Jokic）聯手拚戰。在金塊板凳戰力不足之下，魏斯布魯克成為最重要的火力來源，季後賽首輪面對快艇，在攻守兩端更是發揮出色，直到次輪對上老東家雷霆，才落入防守陷阱表現不佳，但整季的表現依舊可圈可點。

不過休季魏斯布魯克選擇跳出合約成為自由身，而金塊今夏也做出許多補強，板凳戰力大幅升級，也讓魏斯布魯克的回歸可能性大幅降低。《ESPN》記者麥克馬洪（Tim MacMahon）指出，看來生涯前11年都在奧克拉荷馬度過的魏斯布魯克，即將在近7個賽季內效力第6支球隊，「結束了有如雲霄飛車般的球季後，他不會回到金塊。」

麥克馬洪繼續指出，上季年度最佳第六人票選第7名、大三元歷史紀錄保持人的魏斯布魯克，也不會像里拉德（Damian Lillard）或保羅（Chris Paul）一樣上演浪漫「鳳還巢」劇情。「等他退休，雷霆必將他的0號球衣高掛球場，但衛冕軍雷霆並沒有他的空缺，更遑論讓他進入輪替陣容，或是影響球隊現有的化學效應。」

麥克馬洪透露，聯盟消息人士認為，國王將會是魏斯布魯克最有可能的落腳處，「下賽季開打第一個月，魏斯布魯克即將滿37歲。如果真是如此，他大概會再度以替補角色出發，並與新加盟的施洛德（Dennis Schroder）分擔持球任務。」

