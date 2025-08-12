晴時多雲

體育 籃球 NBA

NBA》曾遭爆幽會台灣變性網紅！冠軍前鋒小波特：我的弱點是女人...

2025/08/12 18:14

小波特。（資料照）小波特。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕曾在2023年幫助金塊奪下隊史首冠的27歲前鋒小波特（Michael Porter Jr.），今年季後賽因肩傷表現不佳成為眾矢之的，休季也被交易至籃網，將開啟生涯新篇章。近日小波特在節目中道出個人的掙扎與困境，坦承自己最大弱點就是「女人」。

小波特在最新一期的Podcast節目《Curious Mike》當中，坦承自己一直在與心魔博鬥，與上帝的關係在過去2到3年也逐漸疏遠，「每個人都有不同的弱點與困境，可能是酒精或毒品。像我弟弟曾深陷賭癮，而我的軟勒一直是女人。當我遠離上帝、不讀聖經、不禱告時，魔鬼總是會用女人這點來攻擊我。」

小波特的25歲弟弟J.波特（Jontay Porter）也曾是一位NBA球員，然而他在去年涉入非法賭球而遭NBA終生禁賽；至於小波特雖然始終不是聯盟中「花花公子」的代表人物，但也多次與數名女星或模特兒傳出緋聞，且日前更遭爆料與台灣變性網紅小A辣在美國飯店幽會。

來自虔誠基督教家庭的小波特，他的兩位弟弟J.波特與C.波特（Coban Porter）在去年各深陷賭博與酒駕致死醜聞，而小波特也坦言，近年因為受到女人的誘惑，讓他難以堅守信仰；他也表示自己兩位弟弟都已經結婚，自己卻還沒準備好踏入婚姻殿堂，「我還沒準備好與一位好女人共度一生，我現在狀態很糟，時好時壞。」

小波特在今年季後賽出賽14場，場均命中率39.2%，更因傷導致連籃板與防守的任務都失常，如今他將在籃網開啟生涯新篇章。小波特也表示，自己近期前往哥斯大黎加，視著重新點燃自己與上帝的聯繫。

