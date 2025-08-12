MLB》坦言大谷在道奇的未來「很有趣...」 美媒盛讚提前鎖定名人堂

大谷翔平。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕日本二刀流巨星大谷翔平持續用鬼神表現震驚世人，日媒《Full-Count》獨家採訪到《橙縣紀事報》記者普倫科特（Bill Plunkett），分享他對於大谷的看法，普倫科特也直呼，大谷已經提前鎖定名人堂席位。

大谷去年以全職DH達成單季54轟59盜壯舉，今年重拾鬼神二刀流，投8場累積19局，防禦率2.37，飆出25次三振。大谷也已經取得明年二刀流球員的資格，不過普倫科特表示：「他的合約還剩8年，至於這8年會否全都維持投手身份，目前仍不清楚。」

普倫科特指出：「大谷的未來相當有趣，同時身兼打者，他持續擔任球隊前段棒次，重點是他能投多久？二刀流無疑對身體負擔很大，不只是在比賽，包含日常訓練和賽前準備，工作量幾乎是一般球員的兩倍。即使他是天賦異稟的運動員，也難免面臨負荷量過大的問題。」

或許大谷在未來某天必須在投打之間作抉擇，但他歷史獨一無二的地位不會改變。普倫科特也盛讚大谷，「每個人都想跟自己孫子說，我曾親眼看過他打球，他的隊友與對手鐵定也這麼想，大家將來都想炫耀曾經和他一起打球。」

儘管大谷還有很長的職棒生涯，但普倫科特斬釘截鐵說道：「就算他今天不再出賽，也一定會入選名人堂。」普倫科特表示：「他已經三度奪下MVP，有多少人做到過？身為二刀流球員，他在攻守兩端都達到最頂尖的境界，已經建立起非凡成就，就算不再打球，名人堂肯定有他的位置。」

