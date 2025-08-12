中職》黃子鵬5歲兒子登場開球 老爸暖心盼未來走自己路

黃子鵬5歲兒子登場開球。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕樂天桃猿隊今天大巨蛋主場，賽前預計安排黃子鵬的5歲兒子「花米」開球，花米在父親蹲捕下，穩健的將球送到父親手套，兩人還開心擊掌。

黃子鵬透露，目前只有讓兒子參與棒球營培養興趣，未來若兒子想走棒球路，黃子鵬說：「就自然發生吧。不會去阻止，尊重還孩子的選擇。」

黃子鵬笑說，兒子已經大致看得懂棒球，前場他先發出賽遭味全龍隊陳子豪全壘打狙擊，兒子看到就忍不住「啊！」的大叫一聲，顯然應該是看得懂戰況不妙。

未來若兒子要走棒球路，黃子鵬說不會阻止。黃子鵬說：「從小我打球，爸媽也沒有特別阻止，所以也就尊重兒子。打球雖然辛苦，但每個人感受不同，是希望無論他未來做什麼，也都能跟我們分享。」

黃子鵬透露，兒子目前似乎較喜歡打擊，可能因為打出去可以盡情地向前跑。而談到打擊天賦，黃子鵬笑說：「之前看過林立的兒子打擊，那打擊力量是同齡少見的，真的是有其父必有其子，應該是基因的問題。」

