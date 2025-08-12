中職》鈴木駿輔期待重回一軍 自認與去年不一樣

鈴木駿輔。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將即將註銷富藍戈，今天讓在二軍表現優異的鈴木駿輔隨一軍練習，鈴木駿輔表示，今年的他與去年完全不一樣，因為取代效力4年的富藍戈，代表球隊對他有更高期待，他必須做出與富藍戈一樣多的貢獻。

鈴木去年效力樂天桃猿，出賽10場有7場先發，戰績3勝4敗、防禦率5.55，8月被樂天註銷註冊後轉戰甲組成棒全越運動，他表示，離開樂天後經歷很辛苦的一年，從業餘一步一步鍛鍊，直到今年5月被富邦簽下，相信自己與去年已經完全不一樣。

鈴木指出，去年投球幾乎都用力量與速度跟打者對決，因為太過用力無法精準控球，造成他無法留在樂天，這一年來不僅增強控球，也重新鍛鍊技術面，雖然還沒收到上一軍的通知，希望把之前在二軍好的表現帶上來。

鈴木認為，一軍是職業選手最後的舞台，外籍球員必須一直有好的表現，他也有「把握每次機會」的覺悟，富藍戈效力富邦4年對球隊很有貢獻，要割捨這樣的選手很不容易，他必須做出與富藍戈一樣多的貢獻，達到球隊與球迷的期待。

富邦今天有球員異動，上週末隨一軍練習的張進德升上一軍，遞補昨天高捷下二軍的空缺，並將二軍日籍投手根岸涼除役。

