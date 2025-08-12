晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 中職

中職》鈴木駿輔期待重回一軍 自認與去年不一樣

2025/08/12 19:40

鈴木駿輔。（資料照，記者陳志曲攝）鈴木駿輔。（資料照，記者陳志曲攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將即將註銷富藍戈，今天讓在二軍表現優異的鈴木駿輔隨一軍練習，鈴木駿輔表示，今年的他與去年完全不一樣，因為取代效力4年的富藍戈，代表球隊對他有更高期待，他必須做出與富藍戈一樣多的貢獻。

鈴木去年效力樂天桃猿，出賽10場有7場先發，戰績3勝4敗、防禦率5.55，8月被樂天註銷註冊後轉戰甲組成棒全越運動，他表示，離開樂天後經歷很辛苦的一年，從業餘一步一步鍛鍊，直到今年5月被富邦簽下，相信自己與去年已經完全不一樣。

鈴木指出，去年投球幾乎都用力量與速度跟打者對決，因為太過用力無法精準控球，造成他無法留在樂天，這一年來不僅增強控球，也重新鍛鍊技術面，雖然還沒收到上一軍的通知，希望把之前在二軍好的表現帶上來。

鈴木認為，一軍是職業選手最後的舞台，外籍球員必須一直有好的表現，他也有「把握每次機會」的覺悟，富藍戈效力富邦4年對球隊很有貢獻，要割捨這樣的選手很不容易，他必須做出與富藍戈一樣多的貢獻，達到球隊與球迷的期待。

富邦今天有球員異動，上週末隨一軍練習的張進德升上一軍，遞補昨天高捷下二軍的空缺，並將二軍日籍投手根岸涼除役。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中