晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

亞洲盃》三分球熄火也沒差 南韓打趴關島將和中國搶4強門票

2025/08/12 20:40

南韓擊敗關島。（取自FIBA官網）南韓擊敗關島。（取自FIBA官網）

廖志軒／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕南韓今在亞洲盃籃球錦標賽8強附加賽，克服首節雙位數落後，次節展開逆轉，並靠著文正賢繳18分、李賢俊14分，率隊以99：66輕取關島，闖進8強，接下來將和中國對決。

南韓在小組賽和澳洲、黎巴嫩和卡達同在A組，雖然不敵衛冕軍澳洲，但接連擊敗卡達、黎巴嫩，以分組第2闖進12強，並在8強附加賽遭遇B組分組第3的關島。

關島看似實力和南韓有段差距，但他們在首節打出競爭力，一度取得16：6領先，只是南韓很快找到節奏，加上李祐碩的壓哨三分球，助隊追到1分落後。第2節關島進攻熄火，單節只拿10分，半場打完南韓取得50：28大幅領先。

南韓在上半場兩人得分上雙，文正賢拿下全隊最高12分、河潤基10分次之。易籃後，南韓持續保有優勢，雖然今天三分球命中率不理想只有21%，但他們能拿出其他進攻武器，持續擴大領先，3節打完基本上勝負已經底定，之前因傷缺席的帥哥長人呂俊錫也在末節替補上陣，提前適應比賽節奏，為下一場比賽做準備。

南韓在上屆亞洲盃拿下第6名，2017年時則摘下銅牌，今天從附加賽脫穎而出後，延續他們從1960年至今，每屆都能闖進8強紀錄，接下來他們將和中國爭奪4強門票。

其他8強對戰組合還有兩組已經出爐，台灣擊敗約旦後，後天凌晨12點遭遇伊朗；菲律賓在附加賽力退地主沙烏地阿拉伯挺進8強，下一場要挑戰衛冕軍澳洲；最後一場附加賽要由日本對決黎巴嫩。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中