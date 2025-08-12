亞洲盃》三分球熄火也沒差 南韓打趴關島將和中國搶4強門票

南韓擊敗關島。（取自FIBA官網）

廖志軒／核稿編輯

〔記者粘藐云／綜合報導〕南韓今在亞洲盃籃球錦標賽8強附加賽，克服首節雙位數落後，次節展開逆轉，並靠著文正賢繳18分、李賢俊14分，率隊以99：66輕取關島，闖進8強，接下來將和中國對決。

南韓在小組賽和澳洲、黎巴嫩和卡達同在A組，雖然不敵衛冕軍澳洲，但接連擊敗卡達、黎巴嫩，以分組第2闖進12強，並在8強附加賽遭遇B組分組第3的關島。

關島看似實力和南韓有段差距，但他們在首節打出競爭力，一度取得16：6領先，只是南韓很快找到節奏，加上李祐碩的壓哨三分球，助隊追到1分落後。第2節關島進攻熄火，單節只拿10分，半場打完南韓取得50：28大幅領先。

南韓在上半場兩人得分上雙，文正賢拿下全隊最高12分、河潤基10分次之。易籃後，南韓持續保有優勢，雖然今天三分球命中率不理想只有21%，但他們能拿出其他進攻武器，持續擴大領先，3節打完基本上勝負已經底定，之前因傷缺席的帥哥長人呂俊錫也在末節替補上陣，提前適應比賽節奏，為下一場比賽做準備。

南韓在上屆亞洲盃拿下第6名，2017年時則摘下銅牌，今天從附加賽脫穎而出後，延續他們從1960年至今，每屆都能闖進8強紀錄，接下來他們將和中國爭奪4強門票。

其他8強對戰組合還有兩組已經出爐，台灣擊敗約旦後，後天凌晨12點遭遇伊朗；菲律賓在附加賽力退地主沙烏地阿拉伯挺進8強，下一場要挑戰衛冕軍澳洲；最後一場附加賽要由日本對決黎巴嫩。

