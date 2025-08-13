MLB》美媒季中前50名球星排行！賈吉擠下大谷登頂「仍是世上最強」

《ESPN》季中前50名球星排行榜。（取自ESPN）

〔體育中心／綜合報導〕美媒《ESPN》季初曾評選出一份前100名球星排行榜，道奇日本二刀流巨星大谷翔平毫無懸念高居第一名；如今《ESPN》季中再邀請17位專家針對本季前50名球員進行排行，洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）擠下大谷登頂。

季初僅被《ESPN》排在第4名的賈吉，在本次排行直接擠下大谷登頂。記者卡斯提洛（Jorge Castillo）指出，雖然賈吉自6月初以來面臨一些小低潮，但這位洋基隊長的wRC+（199）與打擊率（0.336）仍以極大差距領先全聯盟，同時全壘打（37）與打點（87）也緊追領先者，「賈吉有望成為1967年以來美聯第2位三冠王，他依舊是世界上最強打者。」

不過卡斯提洛也提到，洋基的命運與賈吉息息相關，目前賈吉剛傷癒復出不久，只能擔任指定打擊，雖然賈吉右手肘屈肌腱的傷勢對打擊影響比傳球還要小，但仍會影響握棒。只要保持健康，賈吉要再奪美聯MVP絕非難事，但無法百分之百保證他不會再次受傷。

至於季初被排在第一名的大谷翔平，本次排名來到第2名。記者岡薩雷茲（Alden Gonzalez）表示，二刀流大谷的實力幾乎已被完全解放，今年在道奇又繳出一張足以問鼎國聯MVP的打擊成績單，同時在投手丘上也展現統治力。而道奇也對「投手大谷」的復出過程相當謹慎，目前讓大谷的先發局數拉到4局，儘管大谷歷經第2次UCL手術，但投球依舊展現高效率。

岡薩雷茲指出，大谷有望在季後賽先發登板，但道奇必須決定要讓大谷投到幾局，儘管道奇非常渴望大谷的投球， 但同時也要避免他過度消耗影響到打擊，甚至面臨再度受傷的風險。「儘管投手大谷能帶來巨大價值，但他做為道奇核彈頭的地位更加重要。」

本次排行榜前10名，分別為洋基賈吉、道奇大谷翔平、老虎史庫柏爾（Tarik Skubal）、水手羅里（Cal Raleigh）、皇家小惠特（Bobby Witt Jr.）、海盜史基斯（Paul Skenes）、小熊阿姆斯壯（Pete Crow-Armstrong）、守護者拉米瑞茲（Jose Ramirez）、費城人惠勒（Zack Wheeler）、紅襪克羅切（Garrett Crochet）。（完整名單請點此）

