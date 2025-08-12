中職》1分非自責分勝負！魔神樂7局無失分助樂天險勝台鋼

魔神樂主投7局無失分。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕樂天桃猿今大巨蛋主場出戰台鋼雄鷹，兩隊洋投魔神樂、艾速特各自交出優質先發好投，勝負在1分非自責分之間分出。魔神樂交出7局無失分好投，艾速特則在隊友失誤後，被林承飛敲安掉分，終場樂天就靠著這1分，1:0險勝。

雙方先發洋投魔神樂、艾速特壓制下，兩隊前3局都沒有得分。4局下，林立的滾地球造成台鋼游擊手曾子祐失誤，余德龍犧牲短打成功後，林承飛在2出局擊出適時安打，樂天先馳得點。

台鋼6局上2出局後反攻，曾子祐選到保送後，吳念庭敲安，造成一三壘有人，但魔鷹的右外野深遠飛球，在全壘打牆前遭林立美技接殺。

雙方先發投手都交出優質先發，台鋼艾速特6局用93球，僅被擊出3安打、4次三振、2四死球，失1分為非自責分。樂天先發投手魔神樂7局無失分，僅被擊出4安打、5三振、2次四壞球。

8局下，樂天進帳保險分的機會，首位打者梁家榮面對許育銘選到保送，馬傑森成功犧牲短打，但後續未能得分。

9局下，台鋼首位打者吳念庭，面對朱承洋敲安，返台發展後個人中職生涯百安出爐。朱承洋在危機下接著對付魔鷹，投出三振。張肇元打擊時，吳念庭遭捕手張閔勛阻殺，張肇元遭三振，比賽結束。

