中職》僅敲3安、遭對手3度阻殺仍贏球！古久保坦言有課題要反省

林承飛安打建功。（記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／台北報導〕在洋投魔神樂7局無失分好投壓制、林承飛適時安打打進唯一1分打點之下，樂天桃猿今1:0險勝台鋼雄鷹。

而樂天全場僅敲3支安打，還比台鋼雄鷹少2支，且包含首局陳晨威、5局成晉和7局林承飛在內，樂天此役3度發動盜壘，都被台鋼捕手張肇元阻殺成功，且3位跑者都是該半局首位打者上壘，後續攻勢因而受阻。

談到單場僅3安打，樂天桃猿總教練古久保健二說：「對於直球的揮擊要再確實一些，明天的打擊會議上，教練團會再提醒。雖然明天面對的對手不是直球決勝的投手（台鋼左投江承諺），但打擊的重點之一畢竟是揮擊對方最快的球路，這是目前球隊課題。」

至於3度遭對方捕手張肇元阻殺，古久保健二透露，這3次發動盜壘，並非都是選手自己的意志，他也提到，這當中教練團有需要反省的地方。

首局陳晨威的盜壘，在台鋼提出電視輔助判決後改判為出局，古久保曾一度上前向裁判詢問。古久保解釋：「看到二壘手的腳好像有阻擋到，造成晨威的腳沒辦法進二壘，有詢問裁判這樣是否有阻擋。」

古久保說：「相信守方不是故意，是正好站在那個位置上。去年總教練會議有討論，但今年似乎也有看到類似狀況，當然守方都並非刻意，只是希望裁判能精準判斷，不然容易造成選手受傷。」

張肇元。（記者林正堃攝）

