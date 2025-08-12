中職》統一獅首局鯨吞10分 以12：4大勝富邦悍將

蘇智傑。（記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕統一獅今天作客新莊對富邦悍將，一開賽就猛攻13人次鯨吞10分，是中職史上單隊首局得分第5多、歷來第7次單隊首局兩位數得分，最終以12：4大勝富邦，並把下半季「爐主」直接送給富邦。

富邦由李東洺先發，截至賽前不曾挨轟的他，面對6人次只解決林安可，就被蘇智傑、林祖傑相繼開砲轟掉5分，在富邦喊出暫停後先對陳聖平投觸身球再被陳重羽擊出安打，富邦緊急派游霆崴接手又丟4分，李東洺失7分都是責失，投0.1局是生涯最短先發。

統一由飛力獅先發，1局下兩出局後連續被打4支安打掉3分，擔任用118球、投5.2局失4分、7次保送都是本季單場最差，防禦率漲至1.85把首位讓給徐若熙，總教練林岳平認為，或許剛開賽得很多分，飛力獅的精神還沒專注在投球上，加上很多球主審不喜歡，對方出棒也不積極，導致用球數變多。

蘇智傑1局上就擊出全壘打、三壘安打，統一首局得10分有4分是他打回，本季第2次獲選單場MVP，林岳平表示，蘇智傑下半季傷癒復出後還不是很穩定，希望藉由多打維持手感到球季結束，這場最關鍵的一棒其實是林祖傑，「大家都認為他是助攻的、短程的，一棒就把分數拉開，讓球隊攻擊比較沒有壓力。」

富邦在下半季打完7月26日，戰績6勝5敗與味全龍並列首位，從隔天把富藍戈降二軍，到今天決定註銷他的註冊，期間戰績3勝8敗且是4連敗，排名只花17天就跌至墊底。

