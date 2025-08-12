中職》聽到球迷大喊「Let's go，Franco！」 富藍戈感動落淚

富邦投手富藍戈與球迷道別。（記者王藝菘攝）

〔記者徐正揚／新北報導〕富邦悍將決定調整洋將配置，準備註銷註冊效力4年富藍戈，即將離台的他在今天賽後向球迷揮手告別，聽到現場7257位球迷鼓掌大喊「Let's go，Franco！」，不禁當場感動落淚。

富藍戈賽後與教練、球員一一擁抱，並向球迷發表告別演說：「感謝大家四年來的支持和愛護，我永遠不會忘記在這個球場發生的事與人，穿著這件衣服的日子，我會永遠記在心中。」他還特地抱著女兒一起向球迷揮手，因為他在效力富邦期間，從一位丈夫多了父親的身分。

富藍戈表示，感謝上帝給他穿上富邦球衣的機會，雖然不喜歡道別，但是沒辦法，還是要跟大家說再見，他會再回來台灣，「雖然不知道是以球員或旅客的身分，但我相信會再回來。」

富邦投手富藍戈與球迷道別。（記者王藝菘攝）

