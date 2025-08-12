足球》台南台鋼4：1大勝蒙古客軍 晉級亞足聯挑戰聯賽小組賽

台鋼新科總教練張武業。（台鋼球團提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025-26亞足聯挑戰聯賽資格賽，台南台鋼在台北田徑場強勢出擊，4：1大勝蒙古漢加里德，順利取得小組賽門票，令新科總教練張武業相當滿意全隊表現。

天公作美，晚間未有風雨，台南台鋼開賽積極搶攻，洋將班奇左路突圍傳中，阿蘭達門前接應率先進球，可惜之後全隊錯失多次攻門機會，上半場僅以1球領先。換邊再戰，柏天諾展現速度與爆發力，甩開對方後衛並逼出守門員，可惜空門下射偏，所幸薩庫精彩自由球破網，照樣取得2：0領先；之後柏天諾再度單刀叩關遭門將撲出，蒙古漢加里德快速反擊，浅野海斗殺至門前起腳，順勢追回1球。

戰況吃緊時，台南台鋼門將潘文傑帶傷奮戰力穩軍心，加上外援再度挺身而出，班奇接獲隊友傳球，禁區內還以顏色攻入1球，重挫對手反撲士氣，最終蒙古漢加里德門前自亂陣腳，後衛意外送進烏龍球，讓台南台鋼以3球之差大勝。至於台中FUTURO遠征蒙古烏蘭巴托客場，1：3不敵布爾干SP獵鷹，無緣晉級亞足聯挑戰聯賽會內舞台。

台鋼門將潘文傑帶傷奮戰。（台鋼球團提供）

台鋼班吉門前破網。（台鋼球團提供）

