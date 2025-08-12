晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 即時新聞

足球》台南台鋼4：1大勝蒙古客軍 晉級亞足聯挑戰聯賽小組賽

2025/08/12 23:12

台鋼新科總教練張武業。（台鋼球團提供）台鋼新科總教練張武業。（台鋼球團提供）

〔記者梁偉銘／台北報導〕2025-26亞足聯挑戰聯賽資格賽，台南台鋼在台北田徑場強勢出擊，4：1大勝蒙古漢加里德，順利取得小組賽門票，令新科總教練張武業相當滿意全隊表現。

天公作美，晚間未有風雨，台南台鋼開賽積極搶攻，洋將班奇左路突圍傳中，阿蘭達門前接應率先進球，可惜之後全隊錯失多次攻門機會，上半場僅以1球領先。換邊再戰，柏天諾展現速度與爆發力，甩開對方後衛並逼出守門員，可惜空門下射偏，所幸薩庫精彩自由球破網，照樣取得2：0領先；之後柏天諾再度單刀叩關遭門將撲出，蒙古漢加里德快速反擊，浅野海斗殺至門前起腳，順勢追回1球。

戰況吃緊時，台南台鋼門將潘文傑帶傷奮戰力穩軍心，加上外援再度挺身而出，班奇接獲隊友傳球，禁區內還以顏色攻入1球，重挫對手反撲士氣，最終蒙古漢加里德門前自亂陣腳，後衛意外送進烏龍球，讓台南台鋼以3球之差大勝。至於台中FUTURO遠征蒙古烏蘭巴托客場，1：3不敵布爾干SP獵鷹，無緣晉級亞足聯挑戰聯賽會內舞台。

台鋼門將潘文傑帶傷奮戰。（台鋼球團提供）台鋼門將潘文傑帶傷奮戰。（台鋼球團提供）

台鋼班吉門前破網。（台鋼球團提供）台鋼班吉門前破網。（台鋼球團提供）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中