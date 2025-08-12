MLB》傷癒投3.2局ERA破7！道奇牛棚大將崔南：第1次覺得自己很爛

崔南。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇牛棚大將崔南（Blake Treinen）在7月底傷癒歸隊，然而自復出以來，崔南投3.2局被狂敲8支安打，失3分、防禦率高達7.36，近日他受訪也坦言，自己第一次覺得表現很糟糕。

崔南前一戰對上藍鳥登板後援，結果被上演背靠背開轟，他坦言：「老實說，我覺得我一直以來的投球都執行得很好，有時候被敲一些幸運安打，打者打得好就該給予掌聲。」然而崔南表示，那場比賽他明顯無法投出想要的內容，「我第一次覺得自己的投球真的很爛。」

崔南表示，近期令他最沮喪的，是無法有效解決首名打者，「保送對我來說不是件好事。」他點出自己必須在2好球時更加精準控球，也自認現在的球威與巔峰時期毫無差異，就是控球出現狀況，「把球塞到紅中是行不通的，在大聯盟這樣投不可能成功。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，崔南的球威一定沒問題，但現在在球數領先時較難讓打者打不好，或是製造揮空，「他的身體狀況與健康都沒問題，但他才投了4、5場，還需要慢慢調整，找到節奏，把球投到正確的位置。」

37歲的崔南本季出賽13場，投11.2局被敲16支安打，投出17次三振與7次四壞保送，防禦率4.63。

