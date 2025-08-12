晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》傷癒投3.2局ERA破7！道奇牛棚大將崔南：第1次覺得自己很爛

2025/08/12 23:27

崔南。（資料照）崔南。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕道奇牛棚大將崔南（Blake Treinen）在7月底傷癒歸隊，然而自復出以來，崔南投3.2局被狂敲8支安打，失3分、防禦率高達7.36，近日他受訪也坦言，自己第一次覺得表現很糟糕。

崔南前一戰對上藍鳥登板後援，結果被上演背靠背開轟，他坦言：「老實說，我覺得我一直以來的投球都執行得很好，有時候被敲一些幸運安打，打者打得好就該給予掌聲。」然而崔南表示，那場比賽他明顯無法投出想要的內容，「我第一次覺得自己的投球真的很爛。」

崔南表示，近期令他最沮喪的，是無法有效解決首名打者，「保送對我來說不是件好事。」他點出自己必須在2好球時更加精準控球，也自認現在的球威與巔峰時期毫無差異，就是控球出現狀況，「把球塞到紅中是行不通的，在大聯盟這樣投不可能成功。」

道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，崔南的球威一定沒問題，但現在在球數領先時較難讓打者打不好，或是製造揮空，「他的身體狀況與健康都沒問題，但他才投了4、5場，還需要慢慢調整，找到節奏，把球投到正確的位置。」

37歲的崔南本季出賽13場，投11.2局被敲16支安打，投出17次三振與7次四壞保送，防禦率4.63。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中