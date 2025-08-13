MLB》金鶯終結者與開幕戰先發都報銷！菅野智之挑戰史上第10人壯舉

金鶯先發投手菅野智之。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕金鶯今天作客水手主場，代理主帥曼索利諾（Tony Mansolino）在賽前指出，陣中終結者包提斯塔（Felix Bautista）以及開幕戰先發艾夫林（Zach Eflin）都會整季報銷。

包提斯塔在2023年拿下8勝2敗33次救援成功，防禦率1.48，季中入選明星賽，季末獲得塞揚獎票選第11名肯定，但受到TJ手術影響隔年賽季報銷，本季回歸後的35場出賽，34.2局送出50K，拿下1勝1敗19次救援成功，防禦率2.60，但在今年7月24日因為肩膀發炎進入傷病名單，且檢查結果不佳顯示「嚴重受傷」，球隊會在後續決定該如何治療。

艾夫林在上個賽季從光芒轉戰金鶯，9場先發拿下5勝2敗防禦率2.60，是今年球隊的開幕戰先發，不過整季他受到背部傷勢影響僅出賽14場，拿下6勝5敗，防禦率5.93，預計將要接受手術整季報銷。

金鶯本季先發只剩下克默（Dean Kremer）以及35歲「菜鳥」菅野智之有20場以上的先發出賽，菅野智之在下半季時表示，無論如何都要保住自己的輪值位置，堅持到賽季結束。今年菅野智之先發22場，拿下9勝5敗，防禦率4.24，有機會挑戰成為日本史上第10位單季雙位數勝場的投手。

