體育 棒球 MLB

MLB》盛讚大谷是天使最偉大球星 美媒：現今棒球界是他的時代

2025/08/13 07:40

大谷翔平。（資料照合成圖）大谷翔平。（資料照合成圖）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇日本二刀流球星大谷翔平昨日對戰老東家天使，敲出本季第42轟，這也是他在天使球場的第100轟，儘管大谷已經轉隊，但天使轉播單位仍盛讚：「現今棒球界，毫無疑問是屬於大谷翔平的時代。」

大谷翔平自2018年挑戰大聯盟舞台，效力天使隊6個賽季，曾勇奪美聯新人王，3度入選明星賽，兩屆銀棒獎得主，也在2021年、2023年以投打二刀流身分勇奪美聯MVP，在天使的最後一年更以44轟首奪美蓮全壘打王。大谷2024年季後離開天使，以10年總值7億美元大約加盟道奇。

大谷翔平重返老東家天使，天使隊主場轉播單位《FanDuel Sports Network West》球評、前大聯盟名投古比查（Mark Gubicza）表示，每當大谷站上打擊區，能唯一和他比較的人，就是以前的隊友傑克森（Bo Jackson）。傑克森曾同時在大聯盟和NFL入選明星賽，是傳奇的雙棲運動員，古比扎將他與投打二刀流的大谷相提並論。

主播蘭達佐（Wayne Randazzo）盛讚，大谷是天使隊史上最偉大的球員之一，當他站在球場上時，感覺就是與眾不同。90年代中期是小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）的時代，更早以前是曼托（Mickey Mantle）的時代，還有貝比魯斯（Babe Ruth）的時代，在現今的棒球界，賈吉（Aaron Judge）當然非常出色，楚奧特（Mike Trout）也有過他的時代，但現在毫無疑問是屬於大谷翔平的時代。

