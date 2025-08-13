晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》韓職重砲姜白虎將挑戰大聯盟！ 昔日「哥哥」陳琥中職都站不穩

2025/08/13 08:04

姜白虎預計將挑戰大聯盟。（資料照）姜白虎預計將挑戰大聯盟。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）透露，來自韓職KT巫師的26歲好手姜白虎被經紀公司Paragon Sports簽下，預計會在今年球季結束之後挑戰大聯盟。

海曼提到，26歲的姜白虎屆時的身分將是完全自由球員，不需要經過入札制度。左打的姜白虎主要擔任的位置是一壘手與指定打擊，同時還可以當作球隊應急的第三號捕手。生涯打擊率超過3成，是昔日的第一指名。

姜白虎在2018年選秀會上被KT巫師以首輪第一指名選中，生涯累積864場出賽打擊率3成04，敲出131轟，在新秀年就敲出生涯最多29轟，上個賽季也有26轟輸出。本季姜白虎則是62場出賽敲出10轟，打擊率2成55，攻擊指數0.784。

值得一提的是，姜白虎與來自台灣的陳琥在少棒時期都是國家隊「二刀流」成員，兩人在U18亞青賽時因為飯店住同一層樓而相識，且姜白虎得知和陳琥兩人名字都有老虎的意思，還開心和陳琥以「Brother」相稱，而大他一歲的陳琥自然是哥哥。

姜白虎與陳琥兩人在進入職業時都是第一指名，如今姜白虎有機會挑戰大聯盟，過往還是國家隊常客，陳琥卻在中華職棒都站不穩陣腳，際遇可說是天差地別。

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中