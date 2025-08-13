MLB》韓職重砲姜白虎將挑戰大聯盟！ 昔日「哥哥」陳琥中職都站不穩

姜白虎預計將挑戰大聯盟。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）透露，來自韓職KT巫師的26歲好手姜白虎被經紀公司Paragon Sports簽下，預計會在今年球季結束之後挑戰大聯盟。

海曼提到，26歲的姜白虎屆時的身分將是完全自由球員，不需要經過入札制度。左打的姜白虎主要擔任的位置是一壘手與指定打擊，同時還可以當作球隊應急的第三號捕手。生涯打擊率超過3成，是昔日的第一指名。

姜白虎在2018年選秀會上被KT巫師以首輪第一指名選中，生涯累積864場出賽打擊率3成04，敲出131轟，在新秀年就敲出生涯最多29轟，上個賽季也有26轟輸出。本季姜白虎則是62場出賽敲出10轟，打擊率2成55，攻擊指數0.784。

值得一提的是，姜白虎與來自台灣的陳琥在少棒時期都是國家隊「二刀流」成員，兩人在U18亞青賽時因為飯店住同一層樓而相識，且姜白虎得知和陳琥兩人名字都有老虎的意思，還開心和陳琥以「Brother」相稱，而大他一歲的陳琥自然是哥哥。

姜白虎與陳琥兩人在進入職業時都是第一指名，如今姜白虎有機會挑戰大聯盟，過往還是國家隊常客，陳琥卻在中華職棒都站不穩陣腳，際遇可說是天差地別。

