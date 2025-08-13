MLB》巨人下放大物左投惠森杭特 鄧愷威明凌晨先發戰教士

鄧愷威。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人今天進行人員異動，將農場排名第7的大物左投惠森杭特（Carson Whisenhunt）下放至3A，升上內野手費茲傑爾（Tyler Fitzgerald）。大聯盟官網顯示，鄧愷威將在明天凌晨3點45分在主場對戰教士，迎來本季第2次先發，力拚本季第2勝。

惠森杭特本季在3A出賽18場，繳出8勝5敗、防禦率4.42的成績，他在美國時間7月28日被拉上大聯盟，出賽3場，拿下1勝1敗，防禦率為5.02。

《舊金山紀事報》記者施萊瑟（Susan Slusser）認為，惠森杭特今天被下放至3A，這代表鄧愷威將會繼續留在先發輪值，而26歲右投魯普（Landen Roupp）有可能會比預期更快回歸。

魯普本季在大聯盟出賽20場，投出7勝6敗、防禦率3.11的成績，7月26日因右手肘發炎進入15天傷兵名單，如今已經在進行復健賽。總教練梅爾文（Bob Melvin）今天賽前對此表示，魯普明天會進牛棚練投，預計將在16日對戰光芒時復出。

鄧愷威9日對戰國民繳出大聯盟生涯代表作，中繼5局沒有失分，飆出4次三振，奪下生涯首勝，目前在大聯盟累積1勝1敗，防禦率5.40。

鄧愷威預計將在14日對戰教士，對手將是32歲右投皮維塔（Nick Pivetta），本季繳出11勝4敗、防禦率2.93的成績。將要對決明星強打小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、3屆打擊王阿拉耶茲（Luis Arraez）、柏格茲（Xander Bogaerts）、馬查多（Manny Machado）、梅里爾（Jackson Merrill）等球星，勢必將會是場硬仗。

