晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》巨人下放大物左投惠森杭特 鄧愷威明凌晨先發戰教士

2025/08/13 08:33

鄧愷威。（資料照，法新社）鄧愷威。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕舊金山巨人今天進行人員異動，將農場排名第7的大物左投惠森杭特（Carson Whisenhunt）下放至3A，升上內野手費茲傑爾（Tyler Fitzgerald）。大聯盟官網顯示，鄧愷威將在明天凌晨3點45分在主場對戰教士，迎來本季第2次先發，力拚本季第2勝。

惠森杭特本季在3A出賽18場，繳出8勝5敗、防禦率4.42的成績，他在美國時間7月28日被拉上大聯盟，出賽3場，拿下1勝1敗，防禦率為5.02。

《舊金山紀事報》記者施萊瑟（Susan Slusser）認為，惠森杭特今天被下放至3A，這代表鄧愷威將會繼續留在先發輪值，而26歲右投魯普（Landen Roupp）有可能會比預期更快回歸。

魯普本季在大聯盟出賽20場，投出7勝6敗、防禦率3.11的成績，7月26日因右手肘發炎進入15天傷兵名單，如今已經在進行復健賽。總教練梅爾文（Bob Melvin）今天賽前對此表示，魯普明天會進牛棚練投，預計將在16日對戰光芒時復出。

鄧愷威9日對戰國民繳出大聯盟生涯代表作，中繼5局沒有失分，飆出4次三振，奪下生涯首勝，目前在大聯盟累積1勝1敗，防禦率5.40。

鄧愷威預計將在14日對戰教士，對手將是32歲右投皮維塔（Nick Pivetta），本季繳出11勝4敗、防禦率2.93的成績。將要對決明星強打小塔提斯（Fernando Tatis Jr.）、3屆打擊王阿拉耶茲（Luis Arraez）、柏格茲（Xander Bogaerts）、馬查多（Manny Machado）、梅里爾（Jackson Merrill）等球星，勢必將會是場硬仗。

惠森杭特。（資料照，美聯社）惠森杭特。（資料照，美聯社）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中