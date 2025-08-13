亞洲盃》日本好慘！24分之差不敵黎巴嫩 無緣8強

日本隊。（取自FIBA官網）

〔記者林岳甫／綜合報導〕少了八村壘、河村勇輝的日本隊，今天在亞洲盃男籃賽以73：97不敵黎巴嫩，跌出亞洲8強外，贏球的黎巴嫩則要在8強對戰紐西蘭。

黎巴嫩預賽在「死亡之組」，雖擊敗卡達後，卻接連不敵衛冕軍澳洲、南韓，以分組第3晉級8強附加賽，至於日本則是戰勝關島、敘利亞，敗給伊朗以分組第2落入8強附加賽。

黎巴嫩雖然少了第一後衛阿拉基（Wael Arakji）坐鎮，此仗碰上日本從首節就先以10：0攻勢奠定優勢，加上第2節轟30分，半場以53：41領先日本，且黎巴嫩4節得分都贏過日本，加上日本全場進攻都當機甚至第4節僅拿9分，最終就由黎巴嫩取得最後1席8強資格。

黎巴嫩勞森（Dedric Lawson）攻下全場最高24分、10籃板，澤努恩（Karim Zeinoun）進帳19分，哈亞特（Youssef Khayat）挹注14分，埃爾達維奇（Sergio El Darwich）和薩烏德（Amir Saoud）都拿12分，至於曼蘇爾（Ali Mansour）送出15助攻，稱職扮演進攻發動機。

日本吉井裕鷹拿下16分，歸化洋將霍金森（Josh Hawkinson）15分、9籃板，但在8強附加賽的關鍵戰還是慘敗收場。

本屆亞洲8強出爐，黎巴嫩將在8強對陣紐西蘭，菲律賓將挑戰王者澳洲，中國將對陣南韓，至於台灣隊將挑戰伊朗。

