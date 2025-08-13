晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》大谷翔平遭捲入71億豪宅風波！ 經紀人與他都被告

2025/08/13 08:50

大谷翔平再次被捲入場外風坡。（資料照）大谷翔平再次被捲入場外風坡。（資料照）

〔體育中心/綜合報導〕大谷翔平與他的經紀人巴雷羅（Nez Balelo）傳出遭到夏威夷房地產開發商及不動產經紀人提告，指控兩人導致他們遭不當解約，失去參與夏威夷大島哈普納海岸一項2.4億美元（約新台幣71億元）豪宅開發案的機會。

根據夏威夷巡迴法院的訴狀顯示，大谷翔平的經紀人巴雷羅，不斷要求開發商海伊斯（Kevin J. Hayes Sr.）以及房地產經紀人松本朋子（Tomoko Matsumoto）做出讓步，最後還要求他們的商業夥伴Kingsbarn Realty Capital將海伊斯與松本朋子移除在開發案之外。

報導指出，海伊斯與松本朋子在11年前就計畫在哈普納海岸當地建造14戶、每戶平均1730萬美元的豪宅，2023年他們與大谷翔平簽約時，邀請他擔任該專案的代言人，而大谷翔平也會購買其中一戶、休賽季還會來此居住。不過巴雷羅隨後多次向開發方提出讓步要求，甚至威脅如果那些條件不被接受，大谷翔平就會從專案中退出。今年7月，海伊斯與松本朋子因為巴雷羅的要求，從專案中遭到剔除。

原告提到，被告利用威脅以及毫無根據的主張迫使他們退出專案，更直言大谷翔平也應該要為他的行動負責，不應該被經紀人庇護。此外，原告也宣稱他們因此遭受百萬美元的損失，不過賠償金將會由法院決定，而大谷翔平所屬經紀公司對此拒絕發表評論。

