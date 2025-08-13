晴時多雲

體育 棒球 MLB

MLB》昨賽前傳左肩不適 太空人明星終結者哈德進15天傷兵名單

2025/08/13 09:01

哈德。（資料照，法新社）哈德。（資料照，法新社）

李冠霖／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕根據消息指出，太空人明星終結者哈德（Josh Hader）因左肩拉傷，被放入15天傷兵名單，起始時間回溯至美國時間周一。

本季是哈德轉隊到太空人的第2個賽季，目前已累計48場出賽，52.2局的投球送出76次三振，戰績6勝2敗，28次救援成功並列第3，防禦率與每局被上壘率分別為2.05與0.85，持續繳出極具宰制力的表現，不過昨日太空人對上紅襪的比賽前，哈德就已傳出感覺到左肩不適，今天則直接進到了傷兵名單。

太空人總教練艾斯帕達（Joe Espada）表示，這對球隊來說是個巨大的打擊，且球團目前對傷勢的嚴重程度仍未明瞭，「但他現在已經在看醫生了，我們需要再經過額外的測試才能了解病情，希望這不會造成長期的影響。」

艾斯帕達說，哈德缺陣期間不會找固定的終結者來頂替位置，而是根據對戰成績來推派後援投手，「我對這些傢伙有信心。」

為了填補哈德的空缺，太空人迎來杜賓（Shawn Dubin）從15天傷兵名單回歸，並從小聯盟3A拉上左投手戈登（Colton Gordon），另外還將牛棚投手內里斯（Hector Neris）給指定讓渡（DFA）。

