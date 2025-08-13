MLB》253轟終於出爐！「北極熊」阿隆索成新任大都會全壘打王

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會重砲「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）敲出生涯第253支全壘打，正是打破由「草莓先生」史卓貝瑞（Darryl Strawberry）高懸37年的紀錄，在主場花旗球場（Citi Field）正式登基，成為隊史新任全壘打王。

3局下半，阿隆索迎來本場第2個打席，他毫不囉嗦相中史崔德（Spencer Strider）投出的第1球，將這顆95.1英里（約153公里）的速球一棒扛出中右外野大牆外，本季第27發全壘打也是寫下紀錄的一轟。

阿隆索在繞壘的過程中，花旗球場的大螢幕也秀出特別為他製作的主視覺，回到本壘後除了與隊友相擁外，也脫帽和現場的球迷致意，轉播畫面也特寫球團為史卓貝瑞引退的背號18號。

「北極熊」的這支極具意義的全壘打，也成為第4位現役且名列隊史全壘打王的選手，另外3位分別為馬查多（Manny Machado，賽前在教士累計187轟）、楚奧特（Mike Trout，賽前在天使累計398轟）以及史坦頓（Giancarlo Stanton，效力馬林魚時期累計267轟）。

阿隆索回到休息室後，站起來與現場球迷致意。（路透）

