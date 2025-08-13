晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》253轟終於出爐！「北極熊」阿隆索成新任大都會全壘打王

2025/08/13 09:37

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會重砲「北極熊」阿隆索（Pete Alonso）敲出生涯第253支全壘打，正是打破由「草莓先生」史卓貝瑞（Darryl Strawberry）高懸37年的紀錄，在主場花旗球場（Citi Field）正式登基，成為隊史新任全壘打王。

3局下半，阿隆索迎來本場第2個打席，他毫不囉嗦相中史崔德（Spencer Strider）投出的第1球，將這顆95.1英里（約153公里）的速球一棒扛出中右外野大牆外，本季第27發全壘打也是寫下紀錄的一轟。

阿隆索在繞壘的過程中，花旗球場的大螢幕也秀出特別為他製作的主視覺，回到本壘後除了與隊友相擁外，也脫帽和現場的球迷致意，轉播畫面也特寫球團為史卓貝瑞引退的背號18號。

「北極熊」的這支極具意義的全壘打，也成為第4位現役且名列隊史全壘打王的選手，另外3位分別為馬查多（Manny Machado，賽前在教士累計187轟）、楚奧特（Mike Trout，賽前在天使累計398轟）以及史坦頓（Giancarlo Stanton，效力馬林魚時期累計267轟）。

阿隆索回到休息室後，站起來與現場球迷致意。（路透）阿隆索回到休息室後，站起來與現場球迷致意。（路透）

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中